Rohit Sharma : 11 चौकार 8 षटकार! रोहित शर्माने ठोकले आंतरराष्ट्रीय टी-20 मध्ये 5 वे शतक अन् रचला इतिहास

🚨 Milestone Alert 🚨



Most T20I hundreds in Men's cricket! 🔝 👏



Take. A. Bow Rohit Sharma 🙌 🙌



Follow the Match ▶️ https://t.co/oJkETwOHlL#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/J0hALcdhuF