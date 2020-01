क्रिकेटच्या देवाने 'त्या' क्रिकेट फॅनला दिले 'स्पेशल' गिफ्ट!

मुंबई : नक्षलग्रस्त बस्तर येथे राहणाऱ्या १२ वर्षाच्या मड्डाराम कवासी याला सचिनने क्रिकेट किट भेट दिले, आणि क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.

मड्डाराम एक दिव्यांग आहे. मड्डाराम व्हिलचेअरवरून रायपूर येथे सामना पाहण्यासाठी आला होता. तेव्हा सचिनच्या मॅनेजरकडून त्याला सरप्राइझ गिफ्ट मिळाले.

"तू ज्या पद्धतीने क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत ते पाहून छान वाटले, तुला आणि तुझ्या मित्रांना माझ्याकडून ही भेट, असेच खेळत राहा," अशा संदेशाचे सचिनने एक पत्र देखील पाठवले आहे. त्यावर स्वत:ची स्वाक्षरी देखील केली आहे.

'माझ्या आयुष्यातील हा सर्वात खास क्षण आहे, क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडूने मला भेट दिली, या भेटीमुळे मला क्रिकेट खेळण्यासाठी आणखी बळ मिळाले. दिव्यांग असलो तरी मी माझी स्वप्न पूर्ण करेन', असे मड्डारामने सांगितले.

That moment when GOD( @sachin_rt) blessed him by sending a cricket kit

I hope you take the courage to pursue your dreams. I wish that you will have the determination to start the best day of your life everyday.

#Respect #SachinTendulkar

#Maddaram pic.twitter.com/AlslQaHKcV

— Chinmay Tiwari (@Chinmay_TI) January 19, 2020