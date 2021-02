भारतीयांच्या गळ्यातील ताईत हिमा दास आता बनणार 'डीएसपी'

सातारा : आसामचे मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल (Sarbanand Sonwal) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. 10) रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विश्वविजेती धावपटू व भारतीयांच्या गळ्यातील ताईन बनलेल्या हिमा दास (Hima Das) हिला राज्यातील पोलिस उपअधीक्षक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारच्या प्रवक्त्या व उद्योगमंत्री चंद्र मोहन पटवारी यांनी याबाबतची माहिती माध्यमांना दिली. ते म्हणाले, पोलिस, उत्पादन शुल्क, परिवहन आदी विविध विभागांत क्रीडा - एक व वर्ग दाेन अधिकारी म्हणून खेळाडूंची नेमणूक करुन राज्याच्या एकात्मिक क्रीडा धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

आसाम पोलिसात डीएसपी रँक अधिकारी म्हणून हिमा दास हिची नेमणूक करण्यात येणार आहे. ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांत पदक विजेत्या वर्ग -२ मधील अधिका-यांची नेमणूक करण्यात येईल, असाही निर्णय झाल्याचे चंद्र माेहन पटवारी यांनी नमूद केले.

हिमासमोर यशाबरोबर आव्हान वेळ सुधारण्याचे

दरम्यान केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या निर्णायाबद्दल आसाम सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

Well done! Assam Cabinet, headed by CM @sarbanandsonwal Ji has decided to offer the post of DSP in Assam Police to sprinter queen @HimaDas8 ! pic.twitter.com/kfkFcYj4KE