शाहिद आफ्रिदीच्या मुलीनं पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूला केलं 'क्लीन बोल्ड'

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा युवा वेगवान गोंलदाज शाहीन आफ्रिदी लवकरच माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी याचा जावई होणार आहे. शाहीन याच्या कुटुंबीयांनी शाहीद आफ्रीदी याच्या मोठ्या मुलीला लग्नासाठी मागणी घातली आहे. शाहिद आफ्रिदी यानं ट्विट करत याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शाहिन आणि आफ्रिदीच्या मोठ्या मुलीचं लग्न होणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं होतं. प्रसार माध्यमांच्या वृत्तानुसार २० वर्षीय शाहीन आफ्रिदी आणि अक्सा यांचा लवकरच साखरपुडा होणार आहे. मात्र, साखरपुड्याची नेमकी तारीख अद्याप कळू शकलेली नाही.

शाहिद आफ्रिदीनं काय केलं ट्विट?

शाहीनच्या कुटुंबीयांनी संपर्क केलाय. शाहीन आणि अक्सा यांच्या लग्नाबाबत दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये चर्चा सुरु आहेत. जोड्या स्वर्गातच तयार होतात. जर अल्लाहची इच्छा असेल तर दोघांचेही लग्न होईल. क्रिकेटच्या मैदानावर शाहीनला चांगलं यश मिळावं, यासाठी प्रार्थना करेन.

Shaheen's family approached my family for my daughter. Both families are in touch, matches are made in heaven, if Allah wills this match will be made too. My prayers are with Shaheen for his continued success on and off the field.

अशी होती शाहीनची प्रतिक्रिया -

शाहिद आफ्रिदी याच्या ट्विटला शाहीन आफ्रिदी यानं आदरपूर्वक प्रत्युत्तर दिलं आहे. 'अलहमदुलिल्लाह! तुमच्या शुभेच्छांसाठी धन्यवाद! तुम्ही देशाचे अभिमान आहात!' असं शाहीन यानं रिट्विट केलं आहे.

दोन्ही कुटुंबाची सहमती पण ...

शाहीन आणि अक्सा यांच्या लग्नाबाबात पाकिस्तानी पत्रकार इहतिशम उल हक यानेही ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे. "दोन्ही कुटुंबांच्या परवानगीनंतर मी सर्वांना सांगू इच्छितो की, शाहीन आणि अक्सा यांचा साखरपुडा होणार आहे. दोघांच्याही कुटुंबीयांनी लग्नासाठी सहमती दर्शवली आहे. अक्साचे शिक्षण २ वर्षात पूर्ण होईल. यादरम्यान त्यांचा साखरपुडा केला जाऊ शकतो", असे ट्विट इहतिशम याने केलं आहे.

With permission from both families, I would like to clarify the engagement rumours between Shaheen Afridi and the daughter of Shahid Afridi. The proposal has been accepted; it is thought that a formal engagement will be done within 2 yrs,following the completion of her education.