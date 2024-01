Shamar Joseph : जखमी वेगवान गोलंदाज जोसेफने सामना फिरवला

shamar joseph seven wicket toe injury celebrations west indies test win in australia after 27 years Sakal

सकाळ वृत्तसेवा ब्रिस्बेन : चोवीसवर्षीय शामर जोसेफ तिसऱ्या दिवसअखेरीस पायाच्या दुखापतीमुळे माघारी परतला. चौथ्या दिवशी तो खेळेल की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह होते; मात्र याच वेगवान गोलंदाजाने रविवारी वेस्ट इंडीजसाठी ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने ६८ धावा देत सात फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला आणि वेस्ट इंडीजने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियावर आठ धावांनी मात केली. या विजयासह वेस्ट इंडीजने दोन कसोटी सामन्यांची मालिका १-१ अशा बरोबरीत राखली. या कसोटीत आठ विकेट घेणारा तसेच मालिकेत ५७ धावांसह १३ विकेट मिळवणारा जोसेफ सामनावीर तसेच मालिकावीर ठरला. वेस्ट इंडीजकडून ऑस्ट्रेलियासमोर २१६ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या दिवसअखेरीस २ बाद ६० धावा केल्या होत्या. स्टीवन स्मिथ व कॅमेरून ग्रीन या जोडीने रविवारच्या पहिल्या सत्रातील एक तास खेळून काढला. त्यानंतर क्रेग ब्रेथवेट याने शामर जोसेफ याला गोलंदाजीस बोलावले. यानंतर त्याने एकाहाती सामना फिरवला. जोसेफ याने ग्रीन, ट्रॅव्हीस हेड, मिचेल मार्श, ॲलेक्स कॅरी, मिचेल स्टार्क, पॅट कमिन्स, जॉश हॅझलवूड यांना बाद करीत ऑस्ट्रेलियाच्या डावाला खिंडार पाडले. तो ताशी १५० किमी वेगाने चेंडू टाकत होता हे विशेष. स्टीवन स्मिथने ९ चौकार व १ षटकारासह नाबाद ९१ धावांची खेळी केली; पण ऑस्ट्रेलियाचा डाव २०७ धावांवरच गारद झाला. संक्षिप्त धावफलक ः वेस्ट इंडीज - पहिला डाव ३११ व दुसरा डाव १९३ धावा, विजयी वि. ऑस्ट्रेलिया - पहिला डाव ९ बाद २८९ धावा, डाव घोषित व दुसरा डाव २०७ धावा (स्टीवन स्मिथ नाबाद ९१, शामर जोसेफ ७/६८). कसोटीच्या चौथ्या दिवशी मी मैदानातही येऊ शकत नव्हतो; पण डॉक्टरांनी मला बोलावले व सहकाऱ्यांना पाठिंबा देण्यास सांगितले. मी तिथे आलो व त्यांनी माझ्या पायावर उपचार केले. त्यांनी काय केले मला माहीत नाही, पण मी तंदुरुस्त झालो व संघाला विजय मिळवून देऊ शकलो. - शामर जोसेफ, वेगवान गोलंदाज, वेस्ट इंडीज