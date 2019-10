INDvsSA : भारताचा धावांचा डोंगर; आफ्रिकेचे आताच तीन आऊट

विशाखापट्टणम : मयांक आगरवाल ( 215 धावा ) आणि रोहित शर्मा (176 धावा) यांनी सलामीला रचलेल्या त्रिशतकी भागीदारीमुळे भारतीय संघाला विशाखापट्टणम कसोटी सामन्यात 7 बाद 502 चा डोंगर उभारता आला. 136 षटकांचे क्षेत्ररक्षण करून थकल्या अवस्थेत दक्षिण आफ्रिकेला एक तास फलंदाजी करायला लावली. सामन्याचा दुसरा दिवस संपला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने मार्करम आणि डी ब्रुईनची महत्त्वाची विकेट गमावून 3 बाद 39 धावसंख्या जमा केली. सामन्याच्या दुसर्‍याच दिवशी भारतीय संघाने सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली आहे.

दोन वर्ष, दोन सामने, दोन द्विशतकं.. मयांकचा स्वप्नवत प्रवास!

सामन्याच्या दुसर्‍या दिवशी चांगल्या हवामानात खेळ चालू झाल्यावर मयांक आगरवाल आणि रोहित शर्माने गोलंदाजांचा परत एकदा समाचार घेणे चालू केले. फिरकी गोलंदाजांनी टाकलेल्या बर्‍याच षटकात दोन चौकार मारले जात होते. दोघेही फलंदाज हवेतून फटके मारताना सहजता दाखवत होते. पहिली विकेट पडत नाही बघून फाफ डू प्लेसीने डाव्या बाजूला 7 क्षेत्ररक्षक उभे करून धावा रोखायचा प्रयत्न केला. लेग स्टंप बाहेर पडलेल्या चेंडूंना कधी स्वीपचा फटका तर कधी रिव्हर्स स्वीप मारून मयांक आगरवाल रोहित शर्माने वेगाने धावा जमा केल्या.

STUMPS!

R Ashwin and Ravi Jadeja's early strikes leave South Africa three down, trailing by 463, after Mayank Agarwal stars with maiden Test (double) century. #INDvSA SCORECARD https://t.co/dCGJ4Pcug5 pic.twitter.com/5IcVWehE0D

— ICC (@ICC) October 3, 2019