INDvsSA : भारतीय गोलंदाजांचे एक पाऊल पुढे; आफ्रिकेचा निम्मा संघ माघारी

पुणे : पहिल्या डावात 601 धावांचा डोंगर उभा केल्यावर भारतीय संघाने गोलंदाजांच्या अचूक कामगिरीच्या जोरावर सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी उपाहारापर्यंत सामन्यावरील आपली पकड आणखी घट्ट केली. उपाहाराला खेळ थांबला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या 6 बाद 136 धावा झाल्या होत्या. कर्णधार फाफ डु प्लेसी 52, तर मुथुस्वामी 6 धावांवर खेळत होता.

ज्याला संघातून डावलंल त्यांनेच करुन दाखवलं!

सामन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पहिले सत्रा नेहमीच निर्णायक ठरले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज अपयशी ठरले, पण भारतीय गोलंदाज एक पाऊल पुढे राहिले. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना स्थिरावण्यास वेळच दिला नाही. पहिल्या पाऊण तासाच्या खेळातच त्यांनी थेऊनिस ब्रुईन आणि अॅन्रिच नॉर्टे ही दुसऱ्या दिवस अखेरची नाबाद जोडी परतवून लावली.

Lunch on Day 3 of the 2nd Test. #TeamIndia bowlers pick three wickets in the 1st session.

South Africa 136/6, trail India 601/5d by 465 runs. pic.twitter.com/gN5SIi8C1b

— BCCI (@BCCI) October 12, 2019