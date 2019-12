SAvENG : पहिल्या कसोटीत इंग्लंडला हरवत आफ्रिकेने संपविला विजयाचा दुष्काळ!

सेंच्युरियन : दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात इंग्लंडला चौथ्याच दिवशी 107 धावांनी पराभूत केले. ग्रॅमी स्मिथ, मार्क बाऊचर, जॅक्‌ कॅलिस अशा आधीच्या पिढीतील दिग्गजांकडे मार्गदर्शन-संघटनाची धुरा आल्यानंतर आफ्रिकेने विजय मिळविणे चाहत्यांसाठी आनंददायक ठरले. मागील सलग पाच कसोटी हरल्यानंतर त्यांना प्रथमच विजय मिळाला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

376 धावांच्या आव्हानासमोर 1 बाद 121 वरून इंग्लंडचा दुसरा डाव 268 धावांत आटोपला. वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा याने सर्वाधिक चार विकेट टिपल्या.

It looks like Faf du Plessis enjoyed the Joe Denly wicket! #SAvENG pic.twitter.com/if7Ev4gxNQ

उपाहाराला इंग्लंडने 3 बाद 171 अशी वाटचाल केली होती; पण दुसऱ्या सत्रात रूट, स्टोक्‍स, बेअरस्टॉ, बटलर हे मोहरे गारद झाले.

- FlashBack 2019 : क्रिकेटमध्ये दांडी; इतर खेळांमध्ये भारताची ऐतिहासिक कामगिरी!

आफ्रिकेच्या पहिल्या डावात सर्वाधिक 95 धावा केलेला यष्टिरक्षक-फलंदाज क्विंटन डीकॉक सामनावीर ठरला. चार कसोटींच्या मालिकेतील दुसरी लढत तीन जानेवारीपासून केपटाऊनला होईल.

Keegan Petersen has been called up to the South African Test squad for the second Test against England.

The batsman made 111 for the South Africa A team against England in a tour match #SAvENG pic.twitter.com/8YKpq2tSNk

— ICC (@ICC) December 29, 2019