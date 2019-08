दुसऱ्या कसोटीत न्यूझीलंडचा श्रीलंकेवर डावाने दणदणीत विजय 

कोलंबो- प्रथम फलंदाज आणि नंतर गोलंदाजांनी केलेल्या भरीव कामगिरीच्या जोरावर न्यूझीलंड क्रिकेट संघाने दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात श्रीलंकेवर 1 डाव आणि 65 धावांनी विजय मिळविला. न्यूझीलंडने आपला पहिला डाव आज अखेरच्या दिवशी वॉटलिंगच्या शतकानंतर 6 बाद 431 धावसंख्येवर घोषित केला. पहिल्या डावात 187 धावांची आघाडी घेतल्यावर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी 70.2 षटकांत श्रीलंकेचा डाव 122 धावांत गुंडाळला. श्रीलंकेच्या डिकवेला याने 51 धावांची खेळी केली. मात्र त्यांच्या आघाडीच्या फळीला आलेले अपयशच त्यांच्या पराभवाचे कारण ठरले. त्यांचा निम्मा संघ 32 धावांत गारद झाला होता. संक्षिप्त धावफलक ः श्रीलंका 244 आणि 122 (डिकवेला 51, बोल्ट 2-17, साऊदी 2-15, पटेल 2-31, सोमरविले 2-49) पराभूत वि. न्यूझीलंड 6 बाद 431 घोषित (टॉम लॅथम 154, वॉटलिंग नाबाद 105, ग्रॅंडहोम 83, दिलरुवान परेरा 3-114)

