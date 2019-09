Ashes 2019 : स्मिथचा खेळपट्टीवर पडून भन्नाट शॉट, पाहून तुम्हीही पडाल प्रेमात!

मॅंचेस्टर : ऍशेस मालिकेतील चौथ्या सोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचे दोन्ही सलामीवीर डेव्हिड वॉर्न आणि मार्कस हॅरिस स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे डाव सावरण्याची जबाबजारी स्टिव्ह स्मिथवर आली आणि त्याने ती चोख पारही पाडली. त्याने सामन्यात अर्धशतक पूर्ण करताना चक्क खेळपट्टीवर पडून चौकार मारला. हा शॉट पाहाल तर तुम्हीही त्याच्या प्रेमात पडाल.

सामन्याच्या पहिल्या दिवशी फलंदाजी करताना तो 60 धावांवर नाबाद राहिला. त्याने मार्नस लाबुशेनसोबत 116 धावांची भागीदारी रचली. त्याने या सामन्यात चक्क खेळपट्टीवर झोपत एक शॉट मारला आणि आपले अर्धशतक पूर्ण केले. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

How can people still boo @stevesmith49 when he plays shots like this. Absolute hero! #TheAshes #sscricket #skysportscricket pic.twitter.com/zOz2NfiQxt

— cuzzybru (@cuzzybru) September 4, 2019