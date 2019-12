AUSvsNZ : तो डेड बॉल नव्हताच, म्हणत स्मिथ गेला पंचांच्या अंगावर धाऊन 

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरु असलेल्या बॉक्सिंग डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज स्टिव्ह स्मिथ आणि मैदानावरील पंच निगेल लॉंग यांच्यात डेड बॉलच्या नियमावरुन चांगलीच बाचाबाची झाली.

उपहारापूर्वी एकाच षटकात नील वॅगनरने स्मिथला टाकलेल्या दोन चेंडूंवर लेग बाईजच्या धावा नाकारण्यात आल्या. दोन्ही वेळी चेंडू त्याच्या अंगावर लागला मात्र, तो धावायला लागल्यावर पंचांनी चो डेड बॉ घोषित करत त्याला माघारी धाडले.

You make the call - should this be a dead ball? #AUSvNZ pic.twitter.com/CMp4Q9AHvW

— #7Cricket (@7Cricket) December 26, 2019