US Open 2019 : सुमित जिंकलस भावा, फेडररविरुद्ध पहिला सेट जिंकणे म्हणजे...

न्यूयॉर्क : भारताचा टेनिसपटू सुमित नागल याने अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात प्रेक्षकांची मने जिंकली. पदार्पणातील त्याचा सामना दिग्गज रॉजर फेडररविरुद्ध झाला. या सामन्यात पहिल्याच सेटमध्ये त्याने तुफान भारी खेळ करत फेडररला 6-4 असे पराभूत केले. मात्र, या सामन्यात त्याला फेडररकजून पराभूत व्हावे लागले.

4-6, 6-1, 6-2, 6-4@rogerfederer gets his 40th win of the year after rallying to defeat spirited qualifier Sumit Nagal!#USOpen pic.twitter.com/3LBjNp0hrn

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019