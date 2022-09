BCCI : गांगुली - शहांच्या कार्यकाळाचा फैसला होणार; SC त्वरित सुनावणी घेण्यास तयार

नवी दिल्ली : बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायायलात त्यांच्या घटनेत दुरूस्ती करावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर तारीख पे तारखी पडत होत्या. आता या याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले आहे. या याचिकेच्या निर्णयावर विद्यमान बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुली आणि सचिव जय शहा यांचा कार्यकाळ वाढणार की त्यांना पायउतार व्हावे लागणार याचा फैसला होणार आहे. (Supreme Court agreed to urgently Hear plea by BCCI to amend its Constitution)

बीसीसीआयने घटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळासंदर्भातील तरतूदीत बदल करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिवक त्वरित सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायायलाच्या जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंच आता 12 सप्टेंबरला या प्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आली होती.

दरम्यान, आज (दि. 8 सप्टेंबर) सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती बेंचसमोर केली. या याचिकेच्या निर्णयानंतर बीसीसीआयला त्यांची सर्वसाधारण सभा घेता येईल. तुषार मेहता म्हणाले की, 'आम्हाला बीसीसीआयची सर्वसाधारण सभा बोलवायची आहे. आमच्याकडे वेळ खूप कमी आहे.' तुषार मेहता हे एका राज्य क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने ही केस लढवत आहेत.

बीसीसीआयसाठी ही याचिका खूप महत्वाची आहे. या याचिकेच्या निकालावरच बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शहा (Jay Shah) यांच्या कार्यकाळाचा फैसला होणार आहे. यापूर्वी ही केस माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या बेंचकडे होती. मात्र आता ही याचिका जस्टिस चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

चंद्रचूड यांनी यापूर्वीही बीसीसीआय संबधित केस हाताळल्या आहेत. बीसीसीआयने आपल्या याचिकेत नव्या घटनेतील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाबाबतच्या कलमात दुरूस्ती करण्याची विनंती केली आहे. सध्या बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना सलग कार्यकाळ उपभोगल्यानंतर तीन वर्षाच्या कूलिंग ऑफ पिरेडची सक्ती आहे. या नियमात बीसीसीआयला बदल हवा आहे. कूलिंग ऑफची शिफार जस्टिस आर. एम. लोढा समितीने केली होती.