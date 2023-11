Suryakumar Yadav Captain : भारतीय टी-20 संघाला गेल्या 2 वर्षात मिळाले 6 कर्णधार! जाणून घ्या कर्णधारांची यादी 

By

Suryakumar Yadav becomes 13th captain for India in Men’s T20Is : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना विशाखापट्टणम येथे खेळवला जात आहे. गुरुवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

या सोबतच सूर्यकुमार यादवचे नाव महान खेळाडूंच्या यादीत सामील झाले आहे. भारताच्या टी-20 संघाचे नेतृत्व करणारा तो 13वा खेळाडू ठरला आहे. सूर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे.

T20 मध्ये भारताचे नेतृत्व करणारे खेळाडू :

वीरेंद्र सेहवाग (2006 मध्ये पहिल्या टी-20 मध्ये)

एमएस धोनी (2007)

सुरेश रैना (2010)

अजिंक्य रहाणे (2015)

विराट कोहली (2017)

रोहित शर्मा (2017)

शिखर धवन (2021)

ऋषभ पंत (2022)

हार्दिक पांड्या (2022)

केएल राहुल (2022)

जसप्रीत बुमराह (2023)

ऋतुराज गायकवाड (2023)

सूर्यकुमार यादव (2023)

या मालिकेसाठी भारतीय संघातील वरिष्ठ खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. या मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे. ऑस्ट्रेलियन संघाचे नेतृत्व मॅथ्यू वेड करत आहे.

भारत : ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार आणि रवी बिश्नोई.