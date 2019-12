INDvsWI : अरेरे...'टीम इंडिया' झेल घेण्यास तर विसरली नाही ना?

नवी दिल्ली : क्रिकेट म्हटलं की, आपल्याला आठवतात ते आक्रमक फलंदाज, भेदक गोलंदाज आणि उत्तमक्षेत्ररक्षण करणारे खेळाडू, पण खरंच उत्तम क्षेत्ररक्षक आपल्याकडे आहेत का? आपल्याकडे म्हणजे टीम इंडियाकडे. अहो, त्याला कारणंही तसंच आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसर्‍या एकदिवसीय सामन्यात जरी टीम इंडियाने 107 धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळविला असला, तरी क्षेत्ररक्षणाचं काय? जे सुधारण्याचे नाव घेतच नाहीत. विशेषत: वेस्ट इंडीज विरुद्ध टीम इंडिया प्रत्येक सामन्यात खराब क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहे.

विशाखापट्टणममध्ये टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजला एक-दोन नव्हे, तर चार संधी दिल्या. टीम इंडियाने दुसर्‍या वनडेत तीन कॅच सोडले, तर पंतने स्टंपिंगची संधी सोडली.

- IPL 2020 : जगातला भारी खेळाडू अन् राहिला UNSOLD!

वेस्ट इंडिजच्या डावाच्या 31 व्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर पंतने स्टम्पिंगची चूक केली. कुलदीप यादवच्या झेंडूवर होपला स्टम्पिंग करण्यात चूक केली. पुढे कर्णधार कोहलीने सुद्धा एक झेल सोडला, पण तसा तो अवघडच होता.

- IPL 2020 : पंजाबचा बॅटींग कोच झाला आता नवा कर्णधार पाहा!

विशाखापट्टणममध्ये टीम इंडियाची फिल्डिंग पहिल्या ओव्हरपासून खराब झाली. दीपक चहर, के एल. राहुल यांनी झेल सोडले.

टीम इंडियाचे क्षेत्ररक्षण वारंवार ढासळत चाललेले दिसत आहे. वेस्ट इंडीज विरूद्धच्या टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये इंडियाने एक दोन नव्हे, तर तब्बल 15 झेल सोडले आहेत.

म्हणजेच प्रत्येक सामन्यात टीम इंडियाने सरासरी 3 झेल सोडले आहेत.

युवीने जाहीर केली नाराजी

भारतीय संघाचा तडाखेबंद फलंदाज आणि जागतिक क्रिकेटविश्वात ज्याची उत्तम क्षेत्ररक्षक म्हणून गणना केली जाते, अशा युवराज सिंगने टीम इंडियाच्या क्षेत्ररक्षणाबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. ''तरुण खेळाडूंकडून ही अपेक्षा नाही. अजून खूप क्रिकेट शिल्लक आहे, त्यामुळे याकडे थोडं गांभीर्याने पाहा,'' असं युवीनं म्हटलं आहे.

India very poor on the field today ! Young guns reacting a bit late on the ball! Too much cricket ? ? Let’s get these runs come on lads

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) December 6, 2019