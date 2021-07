Tokyo Olympics : स्पर्धेतील भारतीय खेळाडूंची संपूर्ण यादी

By

कोरोनाच्या संकटामुळे स्थगित करण्यात आलेली जगातील मानाची स्पर्धा अर्थात ऑलिम्पिक गेम्सला 23 जुलैपासून सुरुवात होत आहे. जपानमधील टोकियोत पार पडणाऱ्या या स्पर्धेसाठी भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाकडून 18 वेगवेगळ्या खेळ प्रकारातून 124 अ‍ॅथलिट्सची यादी निश्चित केलीये. हॉकीनंतर सर्वात मोठा ताफा हा नेमबाजांचा आहे. यात 15 खेळाडू भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत. याशिवाय पदकाची आस असलेल्या कुस्ती प्रकारात 7 जण सहभागी आहेत. जाणून घेऊयात कोणत्या खेळ प्रकारातून कोणते खेळाडू ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहेत. (Tokyo Olympics 2020 All Event And Indian players Contingents Final List In Marathi)

तिरंदाजी

तरुणदीप राय (पुरुष रिकर्व)

अतनु दास (पुरुष रिकर्व)

प्रवीण जाधव (पुरुष रिकर्व)

दीपिका कुमारी (महिला रिकर्व)

बॅडमिंटन

पीव्ही सिंधु (महिला एकेरी)

बी. साई प्रणीत (पुरुष एकेरी)

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी (पुरुष दुहेरी)

बॉक्सिंग

विकास कृष्ण (पुरुष 69 किलो वजनी गट)

लवलीना बोर्गोहेन (महिला 69 किलो वजनी गट)

आशीष कुमार (पुरुष 75 किलो वजनी गट)

पूजा रानी (महिला 75 किलो वजनी गट)

सतीश कुमार (पुरुष 91 किलो वजनी गट)

मेरी कोम (महिला 51 किलो वजनी गट)

अमित पंघाल (पुरुष 52 किलो वजनी गट)

मनीष कौशिक (पुरुष 63 किलो वजनी गट)

सिमरनजीत कौर (महिला 60 किलो वजनी गट)

घोडेस्वारी

फौवाद मिर्झा

तलवारबाजी

भवानी देवी

गोल्फ

अनिर्बान लाहिरी (पुरुष गट)

उदयन माने (पुरुष गट)

अदिति अशोक (महिला गट)

जिम्नॅस्टिक

प्रणती नायक

जूडो

सुशीला देवी लिकमबम (महिला 48 किलो वजनी गट)

रोइंग

अर्जुन जाट आणि अरविंद सिंह (पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स)

सेलिंग

नेथरा कुमानन (लेजर रेडियल)

विष्णु सरवनन (लेजर सिंगल)

केसी गणपती आणि वरुण ठक्कर (49 ईआर)

नेमबाजी

मौदगिल (10 मीटर महिला एअर रायफल)

अपूर्वी चंदेला (10 मीटर महिला एअर रायफल)

दिव्यांश सिंह पंवार (10 मीटर पुरुष एअर रायफल)

दीपक कुमार (10 मीटर पुरुष एअर रायफल)

तेजस्विनी सावंत (50 मीटर महिला रायफल 3 पोजीशन)

संजीव राजपूत (50 मीटर पुरुष रायफल 3 पोजीशन)

ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर (50 मीटर पुरुष रायफल 3 पोजीशन)

मनु भाकर (10मी महिला एअर पिस्टल)

यशस्विनी सिंह देसवाल (10 मीटर महिला एअर पिस्टल)

सौरभ चौधरी (10 मी पुरुष एअर पिस्टल)

अभिषेक वर्मा (10 मीटर पुरुष एअर पिस्टल)

राही सरनोबत (25 मीटर महिला पिस्टल)

एलावेनिल वलारिवन (10मी महिला एअर रायफल)

अंगद वीर सिंह बाजवा (पुरुष स्कीट)

मैराज अहमद खान (पुरुष स्कीट)

जलतरण

साजन प्रकाश

श्रीहरी नटराजी

माना पटेल

टेबल टेनिस

शरथ कमल

साथियान ज्ञानसेकरन

सुतीर्थ मुखर्जी

मनिका बत्रा

टेनिस

सानिया मिर्झा आणि अंकिता रैना (महिला दुहेरी)

वेटलिफ्टिंग

मीराबाई चानू

कुस्ती

सीमा बिस्ला (महिला फ्री-स्टाइल 50 किलो वजनी गट)

विनेश फोगट (महिला फ्री-स्टाइल 53 किलो वजनी गट)

अंशु मलिक (महिला फ्री-स्टाइल 57 किलो वजनी गट)

सोनम मलिक (महिला फ्री-स्टाइल 62 किलो वजनी गट)

रवि कुमार दहिया (पुरुष फ्री-स्टाइल 57 किलो वजनी गट)

बजरंग पुनिया (पुरुष फ्री-स्टाइल 65 किलो वजनी गट)

दीपक पुनिया (पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलो वजनी गट)

अ‍ॅथलेटिक्स

केटी इरफान (पुरुष 20 किमी वॉकिंग इव्हेंट)

संदीप कुमार (पुरुष 20 किमी वॉकिंग इव्हेंट)

राहुल रोहिल्ला (पुरुष 20 किमी वॉकिंग इव्हेंट)

भावना जाट (महिला 20 किमी वॉकिंग इव्हेंट)

प्रियंका गोस्वामी (महिला 20 किमी वॉकिंग इव्हेंट)

अविनाश सेबल (पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज)

मुरली श्रीशंकर (पुरुष लांब उडी)

एम.पी. जाबिर (पुरुष 400 मीटर रनिंग)

नीरज चोप्रा (पुरुष भाला फेक)

शिवपाल सिंह (पुरुष भाला फेंक)

अन्नू रानी (महिला भाला फेक)

तजिंदरपाल सिंह तूर (पुरुष शॉटपुट)

दुती चंद (महिला 100 मीटर आणि 200 मीटर रनिंग)

कमलप्रीत कौर (महिला थाळी फेक)

सीमा पुनिया (महिला थाळी फेक)

मोहम्मद अनस याहिया (पुरुष 4 बाय 400 मीटर रिले)

नूह निर्मल टॉम (पुरुष की 4 बाय 400 मीटर रिले)

अमोज जॅकब (पुरुष 4 बाय 400 मीटर रिले)

अरोकिया राजीव (पुरुष 4 बाय 400 मीटर रिले)

रेवती वीरमानी, सुभा वेंकटेशन आणि धनलक्ष्मी शेखर (मिश्र 4 बाय 400 मीटर रिले टीम)

पुरुष हॉकी संघ

गोलकीपर : पीआर श्रीजेश

डिफेंडर : हरमनप्रीत सिंग, रूपिंदर पाल सिंग, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, बीरेंद्र लाकडा

मिडफील्डर्स : हार्दिक सिंग, मनप्रीत सिंग, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमित

फॉरवर्ड : शमशेर सिंग, दिलप्रीत सिंग, गुरजंत सिंग, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंग

स्टँडबाय : कृष्ण पाठक (गोलकीपर), वरुण कुमार (डिफेंडर) आणि सिमरनजीत सिंग (मिडफील्डर)

महिला हॉकी संघ

गोलकीपर : सविता

डिफेंडर : दीप ग्रेस एक्का, निक्की प्रधान, गुरजीत कौर, उदिता

मिडफील्डर : निशा, नेहा, सुशीला चानू पुखरामबम, मोनिका, नवजोत कौर, सलीमा टेटे

फॉरवर्ड : रानी, नवनीत कौर, लालरेम्सियामी, वंदना कटारिया, शर्मिला देवी

स्टँडबाय : ई रजनी