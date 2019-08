INDvsWI : मला पहिला बॉल बाउन्सरच टाका म्हणाला, अन् तोंडघशी पडला

अॅंटिग्वा : मी बाउन्सरला घाबरत नाही. फलंदाजीला गेलो की सगळ्यात पहिला चेंडू मला बाउन्सरच टाका, असं म्हणणारा भारताचा कर्णधार विराट कोहली विंडीजविरुद्ध झालेल्या पहिल्याच कसोटी सामन्यात तोंडघशी पडला आहे. कारण तो पहिल्या कसोटी सामन्यात बाउन्सरवरच बाद झाला आहे. भारत आणि विंडीज यांच्यात सुरु असलेल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात नऊ धावा केल्या. त्यानंतर कोहली शेनॉन गॅब्रियलच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. गॅब्रियलने एक उसळता चेंडू कोहलीच्या ऑफ स्टम्पच्या दिशेने टाकला. कोहली हा चेंडू मारण्यासाठी गेला आणि त्याचा झेल ब्रुक्सने पकडला. याआधी टाकलेल्या बाउन्सरचाही त्याला नीट सामना करता आला नाही. Special: @imVkohli in conversation with @ivivianrichards (Part 1) King Kohli turns anchor and quizzes the Caribbean Master to understand his fearless mindset - by @28anand Full interview - https://t.co/HHGvlzfFEi pic.twitter.com/ikl7oifKSi — BCCI (@BCCI) August 22, 2019 काय म्हणाला कोहली बाउन्सरबद्दल?

स्टिव्ह स्मिथला बाउन्सर लागून झालेली दुखापत ताजी असतानाच कोहलीने ''फलंदाजीला गेल्यावर लगेचच मला बाऊन्सरचा झटका बसावा,'' असे विधान केले होते. कोहलीने नुकतेच व्हिवह रिचर्डस यांची मुलाखत घेतली, त्यामध्ये त्याने हे विधान केले आहे.

