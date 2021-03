शतकाच्या दुष्काळातही कोहलीच्या नावे झाला 'विराट' विक्रम!

भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने टी-20 सामन्यातील आपली कामगिरी कायम ठेवत मंगळवारच्या एक दिवसीय सामन्यात धडाकेबाज 61 वे अर्धशतक झळकावले आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली. मालिकेतील सर्व सामने पुण्यातील स्टेडियवर रंगणार आहेत. कोहलीने 50 चेंडूंमध्ये अर्धशतक केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात कोहलीचे हे 61 वे अर्धशतक असून 104 वेळा त्याने 50 पेक्षा अधिक धावा काढल्या आहेत. कोहलीने दक्षिण आफ्रीकेचा जॅक कॅलिसचा विक्रम मोडीत काढला आहे. त्याने 328 सामन्यांमध्ये 103 वेळा 50 पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. या यादीमध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर पहिल्या क्रमांकावर असून त्याने आतापर्यंत 145 वेळा 50 पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंकेचा कुमार संघकारा असून तो 118 वेळा 50 धावांच्या पुढे गेलाय. ऑस्ट्रेलियाच्या रिकी पॉटिंगने 112 वेळा 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. विराटचे हे सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधील इंग्लडविरोधातील 27 वे अर्धशतक आहे. या विक्रमासह विराटने राहुल द्रविडलाही मागे टाकले आहे. या यादीमध्ये सचिन तेंडुलकर विराट कोहलीच्या पुढे असून त्याने 32 वेळा इंग्लडविरोधात 50 पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. कोहलीने आतंरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यात इंग्लडविरोधात 11 वेळा अर्धशतक केले आहे. सचिन तेंडुलकर या यादीत टॉपला असून त्याने 12 ODI सामन्यात 50 पेक्षा अधिक धावा केल्यात. विराट कोहली दुसरा भारतीय क्रिकेटपटू ठरलाय ज्याने घरच्या मैदानात आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 10 हजारांपेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. सचिन तेंडुलकर या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असून त्याने 14192 धावा केल्या आहेत. जागतिक पातळीवर विराट कोहली सहाव्या क्रमांकावर असून पॉंटिग (13117), चॅक कॅलीस (12305), संघकारा (12043), महिला जयवर्धने (11679) यांचा या यादीत समावेश होतो. विशेष म्हणजे विराट कोहलीने 176 सामन्यांमध्ये हा विक्रम केला आहे. असे करणारा तो पहिला क्रिकेटपटू आहे.

Web Title: Virat Kohli pips Jacques Kallis with 61st ODI fifty becomes fastest to 10000 international runs at home