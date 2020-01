विराटने केली अशी हेअरस्टाईल की सगळे बघतच राहिले!

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली नुकताच पत्नी अनुष्कासोबत न्यू ईयर साजरा करून आलाय. त्याने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला त्या दोघांचा फोटो चांगलाच व्हायरल झाला होता. त्याच दिवशी त्याचे आणखी काही हटके फोटो व्हायरल झालेत आणि ते चक्क आहेत त्याने केलेल्या हेअरस्टाईलचे!

अनुष्कासोबतच्या सुट्या संपवून परतताच विराटला मिळाली गुड न्यूज

No stress about pictures when you’ve got the best photographer taking them for you @AnushkaSharma pic.twitter.com/uK3XO4dFhZ

— Virat Kohli (@imVkohli) December 31, 2019