चेहऱ्यावरचा भाव पाहिला; सोशल मीडियावर उसळली 'विराट' लाट

भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli)च्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने चेन्नईतील चेपॉकच्या मैदानावर दुसरा कसोटी सामना जिंकला. पहिल्या डावात शून्यावर बाद झालेल्या विराट कोहलीने दुसऱ्या डावात अर्धशतकी खेळीही केली. हिल्या डावात शून्यावर बाद झाल्यानंतर त्याला चांगलेच ट्रोल करण्यात आले होते. दुसऱ्या कसोटी सामन्यानंतर तो एका वेगळ्याच कारणावरुन सोशल मिडियावर ट्रेंडिगमध्ये आल्याचे दिसले.

भारतीय संघाचा दुसरा डाव सुरु असताना ड्रेसिंगरुममध्ये बसलेल्या विराट कोहलीने चेहऱ्यावर विचित्र हावभाव केली होती. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यासंदर्भात काही मिम्सही तयार करण्यात आल्याचे दिसते.

Boys when their parents force them to go school on "Rakshabandhan" - pic.twitter.com/s5tNhkgyWX

एका नेटकऱ्याने विराट कोहलीचा ड्रेसिंगरुमधील फोटो शेअर करत लिहिलंय की, जेव्हा मुलाला त्याचे पालक रक्षाबंधनच्या दिवशी शाळेत जाण्याचा दबाव टाकतात, त्यावेळी मुलाची जी अवस्था होते, तसेच विराटचे रुप आहे. एखाद्या वेळी अर्धा कप चहा मिळेल का विचारता आणि तुम्हाला समोरचा अर्धा कप चहाच आणून देतो, तेव्हा चेहऱ्यावर जे भाव उमटतात ते काहीसे असेच असतात.

दुसऱ्या एकाने नेटकऱ्याने तर गुजराती लोकांचे उदाहरण दिले आहे. जेवणामध्ये स्वीट नसल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर जे भाव पाहायला मिळतात ते असेच काहीतरी असतात, असा उल्लेख करत विराटचा फोटो शेअर केला आहे. यासारख्याच अनेक प्रतिक्रिया सोशल मीडिवर उमटत असून वेगवेगळ्या मिम्स व्हायरल होताना दिसते.

Rancho or farhan, Raju ki maa ka belan dekhne ke baad: pic.twitter.com/VaAXdm7Nq3

When you say 'bas aadha cup chai dena' and they actually give you aadha cup chai pic.twitter.com/f5xdKE7hTr

जब आप बेरोजगार हो और खाने के समय माता जी को नखरे में अलग अलग स्वाद का खाना बनाने को बोल रहे हो तब ये सब देखते पिता जी : pic.twitter.com/w3cWc7T6D8

Me reading my own answers after writing them in the exam. pic.twitter.com/MxNdFyZVF2