INDvsWI : पंत, फक्त शॉट नीट निवड, मग बघतो तुला कोण थांबवतय 

नवी दिल्ली : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात आजपासून कसोटी मालिकेला सुरवात होणार आहे. भारतीय संघात यष्टीरक्षक म्हणून आता रिषभ पंतसोबतच वृद्धीमान साहासुद्धा शर्यतीत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये यापूर्वी जलवा दाखवलेल्या पंतला काही केल्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडता येत नाहीये. म्हणून भारताचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागने आता त्याला खूप मोलाचा सल्ला दिला आहे. ''पंतने कसोटी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. आता त्याने मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये स्थिरावण्याची गरज आहे. त्याला फक्त योग्य शॉटची निवड करण्याची गरज आहे. त्याने योग्य शॉट निवडून खेळल्यास तो खूप दिवस भारतीय संघात खेळेल,'' अशा सल्ला सेहवागने त्याला दिला. पंतने कसोटी क्रिकेटमध्ये आधीच इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतकं केली आहेत. आता त्याला फक्त एकदिवसीय आणि ट्वेंटी20 क्रिकेटमध्ये छाप पाडण्याची गरज आहे.

