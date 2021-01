रैनाच्या लव्हली व्हिडिओवर ज्वालाही झाली फिदा!

भारतीय संघाचा माजी अष्टपैलू सुरेश रैनाने (Suresh Raina) आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो आपल्या मुलगा रियो (Rio) सोबत खेळताना दिसत आहे. कार कोणीतरी अन्य व्यक्ती चालवत असून रैना बॅक सीटवर बसल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते आहे. कारमध्ये सलमान खान (Salman Khan) च्या ‘बजरंगी भाई जान’ (Bajrangi Bhaijaan) गाणे सुरु आहे. रैना गाण्यात सूर मिसळत आपल्या मुलाला गाण ऐकवत खेळवताना दिसतो.

‘कुछ तो बता जिंदगी…अपना पता जिंदगी…’ या कॅप्शनसह रैनाने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. अबोल लहान मुलांना पकडून जेव्हा आपण त्यांच्या गप्पा मारतो तेव्हा ती मुलं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात, असा उल्लेखही त्याने ट्विटमध्ये केलाय. रैनाने हा व्हिडिओ शेअर करताच प्रतिक्रियांची बरसात होताना दिसते आहे. भारताची अनुभवी बॅडमिंटन खेळाडू ज्वाला गुट्टा (Jwala Gutta) ने so sweet असे लिहून दोन हार्टवाल्या इमोजी कमेंट केल्या आहेत.

“Kuchh to bata zindagi... apna pata zindagi... “- Babies are the most innocent souls .. and they hold an answer to all our apprehensions. pic.twitter.com/nfLYoFIA8X

— Suresh Raina (@ImRaina) January 3, 2021