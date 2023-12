WFI Election : ब्रिजभूषण यांचे निकटवर्तीय संजय अध्यक्षपदी

कुस्ती संघटनेची नवीन कार्यकारिणी

अध्यक्ष - संजय सिंह

वरिष्ठ उपाध्यक्ष - देवेंदर

उपाध्यक्ष - असितकुमार साहा, जयप्रकाश, करतार सिंग, एन. फोनी

सरचिटणीस - प्रेमचंद लोचाब

खजिनदार - सत्यपाल सिंग देशवाल

सहसचिव - बेलीपॅडी गुणरंजन शेट्टी, आर. के. पुरुषोत्तम

कार्यकारिणी सदस्य - एम. लोगानाथन, एन. खातसी, प्रशांत राय, रजनीशकुमार, उमीद सिंग

(The new executive of the wrestling association)