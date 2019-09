बुमराच्या अनुपस्थितीत आफ्रिकेविरुद्ध खेळपट्ट्या कशा असणार?

मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू होण्याअगोदर भारताला धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाजीचे प्रमुख अस्त्र असलेल्या जसप्रित बुमराला कंबरेच्या दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली असून त्याच्या ठिकाणी उमेश यादवची निवड करण्यात आली आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकादरम्यान तीन कसोटी सामन्यांची मालिका होणार आहे. आता त्याच्या अनुपस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेच्या नवख्या संघाविरुद्ध आपण कशा खेळपट्ट्या तयार करतो हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे. जेष्ठ समालोचर हर्षा भोगले यांनीसुद्धा हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

The Bumrah injury is a big jolt for India. I wonder if it will have an impact on the kind of surfaces offered for the test matches.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 24, 2019