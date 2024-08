क्रीडा

Paris Olympic 2024: आजोबा अन् वडिलांकडून मिळाला नेमबाजीचा वारसा, आता ऑलिम्पिक मेडल जिंकण्यासाठी अनंतजीत-महेश्वरी सज्ज

Who is Maheshwari Chauhan and Anant Jeet Singh: पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महेश्वरी चौहान आणि अनंतजीत सिंग यांनी भारताला स्कीट मिश्र सांघिक गटाच्या कांस्यपदकाच्या लढतीत प्रवेश मिळवून दिला आहे. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात जाणून घ्या.