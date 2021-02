Valentine Week 2021: तुमच्या व्हॅलेंटाईनला मोबाईल गिफ्ट द्यायचाय? हे आहेत Best Option

पुणे : व्हॅलेंटाइन वीक अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे आपल्या प्रिय व्यक्तींसाठी काहीतरी स्पेशल कराव असे सर्वांना वाटत असेल. अशा वेळा काहीतरी गिफ्ट देऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या जातात. आपल्या प्रिय व्यक्तीला यानिमित्त काय गिफ्ट द्यायचं याचं नियोजनही सुरु झालं आहे. तुम्हीही काय गिफ्ट द्यायचं याचा प्लॅन करत असाल आणि थोडं महागडं असं गिफ्ट देणार असाल तर यासाठी स्मार्टफोन बेस्ट पर्याय ठरू शकेल. तुम्ही प्रिय व्यक्तीशी कनेक्टही रहाल आणि मनोरंजनाचं साधनही होईल. सध्या भारतीय बाजारपेठेत अनेक फोन आहेत. तुम्हाला परवडेल आणि प्रिय व्यक्तीला आवडेल असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. यासाठी शाओमी, रिअलमी किंवा विवोचे स्मार्टफोन तुम्ही गिफ्ट करू शकता. शाओमी रेडमी 9 पॉवर कॅमेरा क्वालिटी चांगली असलेला आणि 6.53 इंच फुल एचडी एलसीडी स्क्रीन असलेला हा मोबाइल 4 जीबी ऱॅम आणि 64 जीबी ते 128 जीबी स्टोरेज क्षमतेपर्यंत उपलब्ध आहे. तसंच याची बॅटरी 6 हजार mAH इतकी आहे. 48 मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा असलेल्या फोनची किंमत 12 हजार रुपयांपासून आहे. रिअलमी 7 रिअलमी 7 या फोनची स्क्रीन 6.5 इंच इतकी असून ऑक्टा कोअर मीडिया टेक हेलिओ प्रोसेसर यामध्ये आहे. 6 जीबी आणि 8 जीबी रॅममध्ये फोन उपलब्ध असून 64 आणि 128 जीबी मेमरी स्टोरेज मिळते. कॅमेरा क्वालिटी जबरदस्त असून 64 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा आहे. 5000 mAh बॅटरी यामध्ये आहे. या फोनच्या 64 जीबी मॉडेलची किंमत 15 हजार रुपये इतकी आहे. फक्त 10 मिनिटांत स्मार्टफोनचं चार्जिंग होणार फुल्ल; येतेय नवीन टेक्नॉलॉजी रिअलमी नार्झो 20 6.5 इंच डिस्प्ले असलेल्या या फोनला कॉर्निग गोरिला ग्लास 3 प्रोटेक्शन आहे. तसंच 48 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा असून 6 हजार mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. 4 जीबी रॅमचा नार्झो 20 फोन 64 जीबी आणि 128 जीबी अशा दोन व्हेरिअंटमध्ये मिळतो. याच्या 64 जीबी मेमरी स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 10 हजार 500 रुपये इतकी आहे. विवो Y20 G 64GB विवोच्या या फोनमध्ये 6.51 इंचाचा एचडी डिस्प्ले असून 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी मेमरी स्टोरेज क्षमता आहे. यात 13 एमपी रिअर कॅमेरा असून 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आहे. तसंच यामध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सरसुद्धा आहे. 5000 mAh क्षमतेची बॅटरी असलेल्या या फोनची किंमत 15 हजार रुपये आहे. भारतात सर्वाधिक काळ विकल्या गेलेल्या कार.! जाणून घ्या

शाओमी रेडमी 9 प्राइम 6.53 इंचाचा फुल एचडी डिस्प्ले असलेल्या या फोनमध्ये 13 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा आहे. तसंच 4 जीबी रॅमचा हा फोन 64 जीबी आणि 128 जीबी मेमरी स्टोरेजमध्ये उपलब्ध आहे. 5020mAH क्षमतेची बॅटरी असलेल्या य़ा फोनची किंमत 11 हजार रुपये आहे.

