परफ्युम वापरत असाल तर 'या' गोष्टींकडे करु नका दुर्लक्ष

अनेकांना परफ्युम किंवा अत्तर लावण्याची विशेष आवड असते. यात सुद्धा काही जण ठराविक सुवासाचं किंवा ब्रँडचंच परफ्युम वापरतात. परफ्युमच्या सुगंधामुळे मनावर आलेली मरगळ दूर होते. तसंच तुम्हाला भेटणाऱ्या व्यक्तीचा मूड सुद्धा छान होतो. परंतु, अनेकदा हे परफ्युम लावल्यानंतर त्वचेची जळजळ होते किंवा काहींना अॅलर्जी होते. म्हणूनच, परफ्युम लावतांना किंवा वापरताना कोणत्या चुका टाकल्या पाहिजेत ते जाणून घेऊयात. (4 things you must know about perfume)

१. परफ्युम चोळू नका -

अनेक जण मनगटावर परफ्युम लावल्यानंतर दोन्ही हात एकमेकांवर चोळतात. परंतु, असं अजिबात करु नये. असं केल्यामुळे परफ्युममधील सुगंधित संयुगे त्वचेमध्ये मुरतात. ज्यामुळे परफ्युमचा वास निघून जातो. तसंच त्वचेची जळजळदेखील होऊ शकते.

२. परफ्युमचा वास तीव्र असल्यास -

बऱ्याचदा परफ्युम खरेदी करताना त्याचा सुवास छान येतो. मात्र, कालांतराने हा वास तीव्र असल्याचं लक्षात येतं. परफ्युमच्या तीव्र वासामुळे अनेक जणांना डोकेदुखी, नाक वाहणे असा समस्याही निर्माण होतात. त्यामुळे असा परफ्युम वापरणं आपण बंद करतो. परंतु, असा परफ्युम टाकून देण्यापेक्षा एका हटके युक्तीने त्याचा वापर करा. यासाठी परफ्युम हवेत उडवा व त्याच वेळी त्या मार्गातून जा. ज्यामुळे अर्धा परफ्युम हवेत पसरेल व परफ्युमचे अगदी काही थेंबच तुमच्या शरीरावर पडतील.

३. परफ्युम कपड्यांवर लावू नका -

अनेक जण परफ्युम कपड्यांवर लावतात. परंतु, ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. परफ्युम कधीही त्वचेवरच लावावा.

४. लोकांचं ऐकून खरेदी करु नका -

अनेक जण मित्र-मैत्रिणींनी सुचवलेल्या परफ्युमची खरेदी करतात. परंतु, तुम्हाला जो आवडेल, जो तुमच्या शरीरासाठी योग्य असेल अशाच परफ्युमची निवड करा.