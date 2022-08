वजन कमी करणे मुलीला पडले चांगलेच महागात, तुम्ही तर ‘या’ चुका करत नाही ना?

बदलत्या लाईफ स्टाईलनुसार प्रत्येकजणाच्या आरोग्यावर परिणाम पडला. त्यात सर्वात जास्त वजन वाढणे ही खुप मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आज प्रत्येकजण वजन कमी करण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करत असतात. पण कधी कधी ते चुकीचंही ठरू शकते. असंच एक प्रकरण आता समोर आलंय

एका २४ वर्षीय डॉक्टरने स्वत: सांगितले की त्यांनी वजन कमी करण्यासाठी असं काही केले की त्यांचे वजन फक्त ३० किलोच राहले आणि ती चक्क मरण्याच्या स्टेजवर पोहचली. या डॉक्टर कोण? आणि या डॉक्टरने अशा कोणत्या चुका केल्या, याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (a young doctor had eating disorder anorexia nervosa as she has done these Weight loss mistakes)

हेही वाचा: Weight loss: वजन कमी करायचं मग आहारात 'या' 3 प्रकारच्या भाकरीचा समावेश करा

२४ वर्षाच्या या डॉक्टरचं नाव सारा राव आहे. जी ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न येथे राहते. इंस्टाग्रामवर साराचे 1.2 मिलियन फॉलोवर्स आहे. अर्जुन कपूर आणि मलाइका अरोड़ा पण साराला फॉलो करतात. साराला एक ईटिंग डिसऑर्डर झाला होता ज्यामुळे त्यांचं खाणं पिणं खुप कमी झालं होतं. साराची स्थिती मरण्याच्या स्टेपवर आली होती. तेव्हा सारा फक्त १८ वर्षाची होती.

हेही वाचा: Weight loss साठी पाणीपुरी फायदेशीर; आश्चर्यचकित होऊ नका, हे वाचा!

सारा सांगते, तिला फॅशनमध्ये खुप इंटरेस्ट होता. त्यामुळे तिने मॉडल बनन्याचा विचार केला. मॉडल बनण्यासाठी साराने वजन कमी करण्यास सुरवात केली. ती फक्त 300 ते 400 कलरी घेत होती आणि तीन चार तास रनिंग करायची. एकदा कॉलेजच्या प्रोफेसरला तिला पाहून शंका निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी तिला डॉक्टरकडे पाठवले. तेव्हा डॉक्टरांनी तिचे वजन केले तेव्हा ते फक्त 30 किलो होते. त्यानंतर डॉक्टर ने साराला जनरल फिजिशियन जवळ पाठविले. साराला ईटिंग ड‍िसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा झाला होता.

हेही वाचा: Weight loss साठी पाणीपुरी फायदेशीर; आश्चर्यचकित होऊ नका, हे वाचा!

सारा जेव्हा हॉस्पिटलमधून बाहेर आली तेव्हा तीने दोन महिने एक्सरसाइज केली नाही आणि ती सर्व खायला लागली. बर्गर, पेनकेक्स आणि फास्ट फूड तिच्या आवडीचे झाले. काही दिवसानंतर तीने मसल्स गेन करण्यासाठी जीम ला जाणे सुरू केले. आता साराने १९ किलो वजन वाढवले आहे.