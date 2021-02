लग्न, पार्टी, रिसेप्शनमध्ये या खास टिप्स देतील तुम्हाला स्टायलिश लुक

कोणत्याही सण- समारंभ, पार्टीसाठी जाताना मेकअप करणं तसं मस्टच झालंय. मात्र, त्यासाठी प्रत्येकवेळेस पार्लरमध्ये जाणं जमत नाही आणि घरीच पटकन मेकअप कसा करायचा याचं ज्ञान प्रत्येकीला असतंच असं नाही. त्यासाठीच या टिप्स प्रसंगानुसार हलकासा मेकअप करण्याचं ज्ञान आज बहुतेक मुलींना असतं. त्वचेनुसार फाउंडेशन कसं निवडावं, आय- लायनर कसा लावायचं हे बहुतेकींना माहीत असतं. मेकअपसाठी लागणारं जुजबी साहित्यही त्यांच्याकडे असतं. याचा वापर करून घरीच बेसिक मेकअप कसा करावा, त्याचा क्रम काय असावा हे जाणून घेण्यासाठी पुढील टिप्स मदत करतील. आपला पेहराव, प्रसंग (लग्न, सण, पार्टी वगैरे) आण वेळ याचा व्यवस्थित विचार करून मेकअप करावा. आपल्या त्वचेचा रंगानुसार मेकअपच्या शेड्स निवडाव्यात. मेकअप करण्याआधी सर्वप्रथम चेहरा स्वच्छ घ्यावा. नंतर त्वचेनुसार टोनर, मग मॉइश्चरायझर लावा. त्यानंतर फाउंडेशनचा बेस तयार करून घ्या.

यानंतर डोळ्यांचा मेकअप करावा. आधी आयशॅडो लावून मग आय- लायनर लावावं. नंतर मस्करा आणि मग ब्लशर लावावा. डोळ्यांना अनुसरून काजळ लावावं. डोळ्यांचा मेकअप झाल्यावर लिपस्टीक लावावी. लिपस्टीक लावताना आउटलाइन करून घ्यावी आणि मग त्यात लिपस्टीक लावावी. त्यानंतर लिपग्लॉस लावावा. सर्वात शेवटी कॉम्पॅक्ट किंवा ट्रान्सलुझन्ट पावडर लावावी. चेहऱ्यावर डाग, खड्डे असतील त्यांनी फाउंडेशन लावण्यासाठी कन्सीलर लावावं.

जॅकेट अॅन्ड साडी

बदलत्या स्टाईल्सनुसार बेल्ट फक्त जीन्स आणि ट्राऊजरवर नाही तर साडीवरही लावण्याच्या ट्रेंड आहे. आजकाल स्टाईल्समध्ये अनेक प्रयोग केले जातात. बॉलिवूड अभिनेत्रींही पण या बेल्टेड साड्यांना पसंती दिली आहे बॅचलर पार्टी

मुलींसाठी मेकअप जितका महत्वाचा असतो. तितकेच त्यांना लग्नातही परफेक्ट दिसायचे असते. म्हणूनच चांगल्या त्वचेसाठी विशेष काळजी घ्यायला सुरुवात करतात. यासाठी तुम्ही शॉर्ट ड्रेस ट्राय करू शकता. तुम्ही फुल स्लीव्ह आणि स्लीवलेस ड्रेस दोन्ही ट्राय करून पाहू शकता. स्लीवलेस ड्रेस जॅकेटसोबत टीमअप केल्या जाऊ शकते. त्यासोबत तुम्ही मल्टीकलर, ब्लॅक आणि ग्रे कलरची शॉर्ट ड्रेस घालून पार्टी करू शकता. यासोबतच डार्क शेड किंवा चेरी रेड यासारखे कलर लिप्स्टीकही वापरू शकता. संपादन - विवेक मेतकर

