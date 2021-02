नातं टिकलंच पाहिजे; कारण या गोष्टींमुळे येवू शकतो पती-पत्नीमध्ये दुरावा!

विवाह एक अतूट बंधन आहे. खरं तर हे आयुष्यभराचं नातं आहे. नाती मजबूत राहण्यासाठी पती-पत्नी दोघांचा आधार आवश्यक आहे. परंतु या दोघांपैकी एकाचे मन जर नातेसंबंधामुळे विचलित झाले तर ते काही दिवसांनी टिकवणे कठीण होऊन जातं. वैवाहिक जीवनात प्रेमासह थोडे वाद होणं शक्य आहे. मात्र या वादांच्या वेळी शब्दांची निवड अत्यंत विचारपूर्वक केल्या गेली पाहिजे. त्यावेळी हा वाद छोटा असू शकतो. परंतु अशावेळी वापरेले आपले शब्द नेहमी लक्षात राहू शकतात. हे बर्‍याच वेळा दिसून येते की वाद किंवा भांडणाच्या वेळी पुरुष असे काही शब्द वापरतात ज्यातून आपल्या पत्नीला दुखावल्या जाते. याचा थेट परिणाम वैवाहिक जीवनावर होतो. आपणास विवादांच्या वेळी मनाने काम करण्याची देखील आवश्यकता आहे. आपल्या बायकोला चिडवू शकणाऱ्या कोणत्या गोष्टी आहेत ते नक्की जाणून घ्या. तुला जगातलं काय कळतं?

महिला नोकरी करतात किंवा घरे सांभाळतात, बहुतेक वेळा त्यांना जगातलं समजत नाही असे सांगून गप्प केले जाते. त्यांना कदाचित हे खूप वाईट वाटू शकते. माहेरची थट्टा

बरेचदा हसणे, थट्टा करणे किंवा राग येणे, पुरुष आपल्या पत्नीच्या नातेवाईकांकडे काहीतरी बोलतात. आपल्या कुटुंबाबद्दल काहीही चुकीचे आहे हे ऐकून आपल्या पत्नीला असह्य होऊ शकते. त्यावेळी कदाचित त्यांच्यावर प्रतिक्रिया नसेल. परंतु या गोष्टी नक्कीच त्यांच्या मनात घर करून बसतात. त्याच्या कामावर प्रश्न

तु दिवसभर काय करते ? हा प्रश्न जर तिला विचारला तेव्हा कोणत्याही स्त्रीसाठी हा प्रश्न खूपच वाईट असू शकतो. घरासारखे घर सांभाळणे सोपे नाही. लॉकडाऊनच्या वेळी घरी राहून तुम्हाला याची जाणीव झाली असेलच. घराची साफसफाई करणे, स्वयंपाक करणे, कपडे इत्यादी बरीच लहान कामे आहेत ज्या पूर्ण होण्यासाठी पूर्ण दिवस निघून जातो. अशा परिस्थितीत, जर आपण त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न केला तर ही गोष्ट त्यांच्या मनास दुखवू शकते. मनमानी करणे

मुलगी आपले कुटुंब सोडून एका नवीन कुटुंबाचा भाग बनते. त्यालाच तिचे घर बनवते आणि संसार थाटते. अशा परिस्थितीत जेव्हा तिला सांगण्यात आले की ती नेहमी तिच्या इच्छेनुसार वागते, तर ही गोष्ट तिला त्रास देऊ शकते. ती आपला सर्व वेळ आपल्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी घालवते. दरम्यान, स्त्रिया स्वत: ची काळजी घेणे नेहमीच विसरतात. अनवधानाने अशा गोष्टी बोलून आपण त्यांना इजा करु नये याची काळजी घ्या बरं. (डिस्क्लेमर ः ही माहिती सामान्य आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.) संपादन - विवेक मेतकर

Web Title: Akola News Relationships must last; Because these things can cause separation between husband and wife!