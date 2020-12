ख्रिसमस फेस्टविल घरी साजरा करताय? ट्राय करा सोप्या टिप्स

सुट्टी आणि सण साजरे करण्यासाठी आपल्या घरापेक्षा चांगली कोणतीही जागा नाही असे म्हंटले जाते. यंदा कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे कित्येकांनी घरीच ख्रिसमस साजरा करणार असल्याचे दिसते. तुम्ही देखील घरीच ख्रिसमस साजरा करणारा असाल तर तुम्ही योग्य निर्णय घेतला आहात. त्यामुळे तुम्ही कोरोना व्हायरसच्या धोक्यापासून देखील वाचू शकता आणि सोशल डिस्टसिंग देखील पाळू शकता. ख्रिसमस फेस्टविलला साजरा करण्यासाठी तुम्ही घरीच एखादी छान डिश बनवू शकता आणि आपल्या कुटुंबासह एन्जॉय करुशकता. तुम्हाला काही कल्पना सुचविणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला ख्रिसमस फेस्टिव्हल एन्जॉय करता येईल. ख्रिसमस फेस्टविल घरी साजरा करताना

1 नाश्ता.

ख्रिसमसच्या दिवशी सकाळी उठल्यावर तुम्हाला खूप सारे गिफ्ट मिळतात. ते गिफ्ट खोलण्यासाठी खूप वेळ आणि एनर्जी लागते. मग हीच एनर्जी बुस्ट करण्यासाठी तुम्ही हेल्दी ब्रेकफास्टचा पर्याय निवडू शकता.

2.ख्रिसमस कुकीज

ख्रिसमस ला कुकीजचे डेकोरेसन करण्यासाठी तुम्ही घरच्या घरी कुकीज् बनवू शकता. 3.डेकोरेशन :

सण असले सर्वात जास्त वेळ जातो तो घरात डेकोरेशन करण्यासाठी. तुम्ही तुमच्या बजेटमध्येच फेस्टिवल आणि मुड चांगला होईल असे डेकोरेशन करु शकता. त्यासाठी तुम्ही ख्रिसमस ट्रीला लाईटिंग करु शकता. तुम्ही एकाच रंगाच्या गिफ्ट पेपरमध्ये घरीच गिफ्ट रॅप करु शकता

4.कॉकटेल

थंडीच्या दिवसात तुम्हाला फेस्टिव कॉकटेल फ्लेवर्स मिळतात. या वर्षी तुम्ही हे कॉकटेल ट्राय करु शकता.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही ख्रिसमस साजरा करत असाल तर तुम्ही सकाळी गरम गरम काढा किंवा ग्रीन टी चा पर्याय ट्राय करु शकता. 5.डिनर

ख्रिसमस फेस्टिवलमध्ये सर्वात खास गोष्ट असते ख्रिसमस डिनर. ख्रिसमस दिवशी तुम्ही काय स्पेशन डिनर बनविणार आहात त्याचा मेनु ठरवून घ्या. तुम्हाला नॉन व्हेज आवडत असते तरी सी फुड तुम्ही स्नॅक्स म्हणून स्पेशन डिनरच्या मेनूमध्ये ट्राय शकता.



Web Title: Are you celebrating Christmas at home try this simple tips