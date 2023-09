By

Skin Care Tips : शरीरावर असणारे केस ही समस्या नाहीय मैत्रिणींनो, तर यामुळे आपल्या शरीराचे संरक्षण होते; ही महत्त्वपूर्ण बाब आपण सर्वप्रथम लक्षात घ्या. पण हल्लीच्या लाइफस्टाइलमध्ये Up To Date With Fashion राहणे फार महत्त्वाचे झाले आहे आणि ही बाब केवळ महिलांपुरतीच नव्हे तर पुरुषवर्गासाठीही लागू होते.

त्यामुळे कित्येक जण वॅक्सिंग करून शरीरावरील नको असलेले केस काढण्याचा मार्ग अवलंबतात. चेहऱ्याची त्वचा सतेज, सुंदर दिसावी; यासाठी महिलावर्ग फेशिअल वॅक्सिंग किंवा थ्रेडिंग करतात. पण या सर्व प्रक्रिया अतिशय वेदनादायी असतात.

ज्यामुळे काही जणी हे सर्व प्रयोग करणं टाळतात. पण त्यांनाही आपला चेहरा सुंदर, सतेज दिसावा; अशी मनोमन इच्छा असतेच. पण चिंता करू नका, यासाठी आपण काही साध्यासोप्या व नैसर्गिक उपचारांची मदत घेऊ शकता. जाणून घेऊया याबाबत सविस्तर माहिती…

पपई आणि हळद

पपईमध्ये पपाईन नावाचे एंझाइम असते. यामुळे केसांची वाढ थांबण्यास मदत मिळते, असे म्हणतात. पपई आणि हळदीची पेस्ट तयार करून चेहऱ्यावर लावा व हलक्या हाताने चेहऱ्याचा मसाजही करावा. १५ ते २० मिनिटांनंतर चेहरा थंड पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावा. यामुळे चेहऱ्याच्या त्वचेला खोलवर पोषणतत्त्वांचा पुरवठा देखील होतो.

ओटमील आणि केळे

दोन चमचे ओटमीलमध्ये एक केळे मॅश करा व मिश्रण योग्य पद्धतीने एकजीव करून घ्यावे. मिश्रण तयार झाल्यानंतर ते फेसपॅकप्रमाणे चेहऱ्यावर लावा. ओटमील त्वचेसाठी स्क्रबप्रमाणे कार्य करेल. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावून चेहऱ्याचा वर्तुळाकार दिशेमध्ये मसाज करावा. यानंतर १५ मिनिटे पेस्ट चेहऱ्यावर लावून ठेवा. यानंतर चेहरा थंड पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावा.

बेसन फेसपॅक

अनावश्यक केसांव्यतिरिक्त कोरड्या त्वचेची समस्या दूर करण्यासाठी बेसन फेसपॅक म्हणजे रामबाण उपाय आहे. कित्येक महिला हा उपाय फार पूर्वीपासूनचा आपल्या स्किन केअर रूटीनमध्ये करताहेत. बेसनमुळे चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो येतो तसेच चेहऱ्याशी संबंधित समस्या देखील दूर होण्यास मदत मिळते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता