कोरफडीचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत. खास करून त्वचा आणि केसांसाठी कोरफड किंवा एलोवेरा जेलचा Aloe Vera Gel मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. केसांचं आणि त्वचेचं आरोग्य Skin Health चांगलं राखण्यासाठी एलोवेरा जेलचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर केला जातो. Beauty Tips Marathi Know how to make Aloe Vera Gel at home for skin and hair Care

विविध हेअर पॅक किंवा फेस मास्क Face Mask तयार करण्यासाठी त्यात एलोवेरा जेल वापरलं जातं. बाजारामध्ये एलोवेरा जेल सहज उपलब्ध होतं. अनेक ब्रॅण्डसमध्ये एलोवेरा जेल Aloe vera Gel उपलब्ध असतं. मात्र अनेकदा यात केमिकल्स मिसळलेले असल्याची शक्यता असते.

या जेल एवजी कोरफडीचं रोपं आणून त्याचा गर वापरायचं म्हंटल्यास अनेकदा ते शक्य होतं नाही. यावर तोडगा म्हणून तुम्ही घरच्या घरीच एलोवेरा जेल तयार करू शकता.

घरच्या घरी एलोवेरा जेल तयार करणं अगदी सोप आहे. शिवाय हे जेल तुम्ही काही दिवसांसाठी स्टोअर करू शकता. त्यामुळे वेळोवेळी कोरफडचा गर काढण्याची किंवा जेल तयार करण्याची चिंता राहणार नाही. तेव्हा जाणून घेऊयात कसं घरीच तयार करावं एलोवेरा जेल.

असं तयार करा एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल तयार करण्यासाठी सर्व प्रथम कोरफडीच्या रोपाची चांगली जाड आणि मोठी पानं निवडावी. कारण जाड आणि मोठ्या पानांमध्ये जास्त गर असतो.

ही पानं स्वच्छ धुवून पिलर किंवा सुरीच्या मदतीने कोरफडची साल काढून टाका.

त्यानंतर गराचे तुकडे करून ते ब्लेंडर किंवा मिक्सरच्या मदतीने बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.

हा गर एका वाडग्यात काढून घ्या. त्यानंततर यामध्ये विटामिन ई कॅप्सूल टाका. विटामिन ई च्या कॅप्सुल मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होतात. या कॅप्सुल कापून त्यातील लिक्विड वापरावं.

कोरफडीचा गर आणि विटामिन ई चांगलं एकजीव करावं. त्यानंतर एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये भरून फ्रिजमध्ये ठेवावं.

अशा प्रकारे अगजी बाजारात मिळाणाऱ्या एलोवेरा जेल प्रमाणे घरची तयार केलेलं कोरफडीचं जेल तयार होईल. हे जेल तुम्ही चेहऱ्यासाठी किंवा केसांसाठी वापरू शकता.

हे देखिल वाचा-

असा करू शकता एलोवेरा जेलचा वापर

रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्याला एलोवेरा जेल लावल्याने त्वचा तरुण दिसते. एलोवेरा जेल लावल्याने कोलेजनचं प्रमाण वाढतं. यामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडत नाही आणि चेहरा तरुण दिसतो.

नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणूनही तुम्ही या एलोवेरा जेलचा वापर करू शकता. खास करून तेलकट त्वचेसाठी एलोवेरा जेल फायदेशीर ठरतं.

डोळ्यांखालील डार्क सर्कल्स Dar Circles दूर करण्यासाठी एलोवेरा जेलने डोळ्यांखाली हलक्या हातांनी मसाज केल्यास डार्क सर्कल्स दूर होण्यास मदत होते.

केसांसाठी देखील एलोवेरा जेल फायदेशीर ठरतं. यासाठी तुम्ही एलोवेरा जेल थेट केस आणि केसाच्या मुळाशी लावू शकता. यामुळे केस गळती होण्यास मदत होईल तसचं कोंडा दूर होईल आणि केस चमकदार बनतील.

तसंच आवळ्याच्या रसामध्ये देखील एलोवेरा जेल मिक्स करून तुम्ही केसांना लावू शकता. हे मिश्रण केसांना २० मिनिटांसाठी लावून ठेवा. यामुळे पांढऱ्या केसांची समस्या कमी होईल. तसंच केसांची वाढ होण्यास मदत होईल.

अशा प्रकारे तुम्ही घरीच तयार केलेल्या केमिकल फ्री एलोवेरा जेलचा वापर इतरही अनेक फेसपॅक किंवा हेअर मास्कमध्ये करू शकता.