सौंदर्याचा मानबिंदू असल्याने सगळ्याच महिला केसांबाबत संवेदनशील असतात. केसांचे गळणे Hairfall , केसात कोंडा होणे, केस शुष्क होणे, निस्तेज होणे, तुटणे या केसांच्या सर्वसाधारण समस्या त्यांना बेचैन करतात.Beauty Tips Marathi Weekly Oil Massage will Give New Look TO Your Hair

याचे प्रतिबिंब शांपू Shampoo, तेल, कंडिशनर याच्या जाहिरातींवरही दिसू लागले आहे. एखादी नायिका येते आणि सांगते, 'माझे तुटणारे केस अमूक एक शांपू Hair Shampoo वापरून तुटायचे कमी झाले.

दुसरी एखादी नायिका आपल्या सुंदर मुलायम काळ्या केसांचे Hair क्रेडिट दुसऱ्याच एखाद्या शांपूला देऊन मोकळी होते. आपणही त्यांच्यासारखेच या समस्यांनी ग्रस्त असल्याने या जाहिराती आपल्याला आकृष्ट करतात.

मात्र, खरे सांगायचे तर या जाहिरातींमध्ये फारसे तथ्य नसते. खरी गोष्ट इतकीच की केसांचे पोषण Hair Care व्यवस्थित झाले पाहिजे. केस म्हणजे मृतपेशी असल्या तरी त्यांनाही देखभालीची गरज असतेच. यासाठी सर्वात सोपा आणि स्वस्त, शिवाय सुरक्षित उपाय म्हणजे केसांना नियमित मालिश Massage करणे.

ज्या स्त्रिया आठवड्यातून किमान दोन वेळा केसांना कोमट तेलाने भरपूर मालिश करतात, त्यांचे केस नेहमीच सुंदर दिसतात. बऱ्याच जणांचे असे मत असते की, तेल लावल्याने केसांमध्ये काही फरक पडत नाही. पण हे पूर्णतः खरे नाही. मालिश केल्याने केसांमध्ये कोंडा होत नाही. केसांखालची त्वचा स्वच्छ राहते आणिरक्ताभिसरण सुधारल्याने केसांची वाढ निरोगी होते.

हे देखिल वाचा-

मात्र, यासाठी योग्य पद्धतीने मसाज केला गेला पाहिजे. उगाचच वाटीभर तेल चोपडून खसाखसा चोळणे म्हणजे केसांचा मसाज नव्हे. यासाठी तुम्हाला आवडणारे तेल कोमट करून माथ्यावर लावा आणि बोटांनी दाब देत मसाज करत पूर्ण डोक्यावर ते पसरवा.

यासाठी जास्त तेलाची सुद्धा आवश्यकता नाही. बऱ्याच जणींना वाटीवाटी तेल घेऊन ते लावत बसण्याची सवय असते. मात्र, अगदी थोडेसे तेलही उत्तम काम करून जाते. जास्त तेल लावल्याने ते काढण्यासाठी जास्त शांपू लावावा लागतो आणि अती शांपू वापरणे केसांसाठी हानीकारक असते. शांपूमधील रसायने केसांची चमक वाढवत असली तरी अंतिमतः नुकसानच करतात.

मसाज झाल्यानंतर गरम पाण्यात टॉवेल बुडवून तो घट्ट पिळून केसांना बांधून ठेवावा. केसांसाठी नारळाचे तेल उत्तम समजले जाते. त्याचप्रमाणे नारळाचे दूधही प्रभावी ठरते. केस गळू नयेत म्हणून या बाह्य उपचारांसोबतच पोट साफ असणे, पुरेशी झोप घेणे, संतुलित आहार, योग्य प्रमाणात पाणी पिणे आणि तणावापासून दूर राहणे हे देखील महत्त्वाचे असते. कॅटरिना, करिना, प्रियांकासारखे सुंदर केस मिळविण्यासाठी महागड्या उत्पादनांची गरज नाही, हे लक्षात ठेवा.