Being complete woman : तुम्हाला तुमच्या स्तनांबद्दल न्यूनगंड आहे का?

Being Complete Woman Consciousness About Your Own Breast : सॉफ्ट, गोल स्तन हे तुमच्या स्त्रीत्वाचं लक्षण आहे. स्त्री म्हणून तुमची शान आहे. पण प्रसारमाध्यम, पॉर्न आणि समाजात स्तनांना ज्या पध्दतीत दर्शवलं गेलं आहे, त्यामुळे स्तन म्हणजे फक्त लैंगिक सुखाचं साधन एवढंच प्रकट होतं. याविषयी सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर आणि सेक्शुॲलिटी, रिलेशनशीप कोच पल्लवी बर्नवाल यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

स्तन पोषण आणि प्रेमाचं प्रतिक

स्तन फक्त लैंगिक संबंधांसाठी नसून ते प्रेमाचं प्रतिक आहे. तेच स्तन बाळाचं भरण पोषण करतं. त्यामुळे पोषणाचं प्रतिक आहे. तुम्ही विवाहित आहात की, अविवाहित, आई आहात की, नाही हा भाग या भावनांशी संबंधीत नसून तुमच्या स्त्रीत्वाचं द्योतक आहे.

Breast Love

स्तनांविषयी नकारात्मकता

म्हणूनच की, काय पण महिलांना त्यांच्या स्तनांविषयी न्यूंनगंड किंवा काँशियसनेस असतो. माझे स्तन लहानच आहेत, जरा जास्त मोठे आहेत, लोंबतेच आहेत... असे बरेच प्रॉब्लेम्स स्वतःच्याच स्तनांबाबत असतात. त्यामुळे मग आपण स्तनांविषयी नकारात्मक होतो आणि दूर्लक्ष करतो.

प्रेम संबंध

अगदी प्रेम संबंधांमध्ये किंवा शारीरिक संबंधांमध्ये जोडीदारही स्तनांना स्पर्श करताना जराही वेळ घेत नाही. स्तन दाबणं, तिथं किस करणं संपूर्ण प्रक्रियेत अनेकदा स्तनांना रफली (Roughly), हार्षली (Harshly) हाताळले जातात. त्यांचा सन्मान केला जात नाही.

Breast Love

स्तनांचा सन्मान आवश्यक

जोडीदाराकडून आणि स्वतःही आपल्या स्तानांचा सन्मान होणं आवश्यक आहे. जोडीदाराने स्तनांना स्पर्श करताना त्यात कामवासनेपेक्षा प्रेम, सन्मान, आदार असणं आवश्यक आहे.

स्वतःवर प्रेम करा

जोडीदाराकडून प्रेम आणि आदराची अपेक्षा करण्याआधी स्वतः स्वतःच्या स्तनांवर प्रेम आणि आदर करायला शिकायला हवं. जर तुम्ही तुमच्या स्तनांवर प्रेम करत असाल तर त्याची काळजी घ्यायला सुरूवात करतात. त्याला तेलाने, क्रीमने मसाज करा. त्यांच्याकडे प्रेमाने लक्ष द्या. यामुळे तुमच्याचली स्त्री सुखावेल.

स्तनांचा नियमित मसाज आरोग्यासाठी आणि तुमच्यातल्या स्त्री असण्याच्या प्रेमासाठी लाभदायक असतो.