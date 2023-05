Benefits Of Garlic Peel : लसणाच्या साली फेकून देऊ नका, आधी तिचे फायदे वाचा

Benefits Of Garlic Peel : स्वयंपाक करताना आपण बऱ्याचदा कांदा आणि लसणाचा वापर करतो. कांदा आणि लसूण खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. या फायद्याबद्दल आपल्या माहिती आहेच. पण, कांदा आणि लसणाचा वापर केल्यानंतर त्याच्या साली आपण कचऱ्याच्या डब्यात टाकून देतो.

पण, तुम्हाला हे माहित आहे का? कांदा आणि लसणाच्या सालीचा वापर आपण आपल्या रोजच्या उपयोगात आणू शकतो. जाणून घ्या कांदा आणि लसणाच्या सालीचे फायदे.Garlic

लसणाचा गुणधर्म गरम असतो आणि त्यात अँटी फंगल आणि अँटी बॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात, ज्यामुळे शरीराला अनेक फायदे होतात, पण तुम्ही विचार केला आहे का की लसणाच्या सालीचाही वापर केला जाऊ शकतो.

लसणाच्या सालीचे आपल्या शरीरासाठी अनेक फायदे आहेत.

लसूण हा आपल्या स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा भाग आहे, अनेक पदार्थ त्याशिवाय चवीला लागत नाहीत. लसूण वापरण्यासाठी आपण त्याची सोलून नक्कीच काढतो, पण ते निरुपयोगी समजून डस्टबीनमध्ये फेकून देतो, पण जर तुम्हाला या सालांचे फायदे माहित असतील तर तुम्ही असे कधीच करणार नाही.

हे तुमच्या शरीरासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरू शकते, ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. ते कोणत्या प्रकारे वापरले जाऊ शकतात आज त्याबद्दल माहिती घेऊयात.

लसणाच्या सालीचे फायदे

लसणाच्या सालीमध्ये अँटी-फंगल गुणधर्म असल्याने ते आपल्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे खाज येण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होते. यासाठी तुम्हाला लसूण आणि त्याच्या सालीचे पाणी प्रभावित भागात लावावे लागेल. त्यामुळे पिंपल्सपासूनही सुटका मिळते.

लसणाची सालही पदार्थाची चव वाढवते. कोणत्याही भाजीत लसणाच्या साली टाका आणि जेव्हा भाजी सर्व्ह करत असता तेव्हा त्या साली काढून टाका.

लसणाची साल केसांसाठीही खूप फायदेशीर मानली जाते. डोक्यात कोंड्याची समस्या असल्यास केसांमध्ये पाणी किंवा लसणाच्या सालीची पेस्ट लावा, कोंडा आणि उवा दूर होतील. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही लसणाच्या सालींचे पाणी उकळून ते केसांना लावू शकता.

पायाची सूजही लसणाच्या सालीने कमी होते. यासाठी लसणाची साले पाण्यात उकळून त्यात पाय बुडवून घ्या. त्यामुळे लवकरच दिलासा मिळेल.

लसणाच्या सालींमध्ये अँटी-व्हायरल, अँटी-फंगल आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. ही साल भाज्या आणि सूपमध्ये मिसळून शिजवता येते, ज्यामुळे अन्नाचे पोषण मूल्य वाढते.

दम्याचा त्रास असल्यास आधी लसणाची साल नीट बारीक करून नंतर मध मिसळून सकाळ-संध्याकाळ सेवन करावे. यामुळे आजारापासून आराम मिळेल.