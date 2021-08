By

राखी पौर्णिमा बहीण- भावाच्या नात्याचा सुंदर सण, बहीण-भाऊ यांची एक व्याख्या करता येणार नाही. कारण हे नातं अनेक नात्याची जागा भरून काढतं. (Raksha Bandhan 2021) जसं की बहीण-भाऊ एक चांगले मित्र-मैत्रीणही असतात. एकमेकांचे अनेक सिक्रेट त्यांना माहीती असतात. या बरोबरच आई-बाबा नंतर जर कोणी अधिक जवळचं असेल तर ते असतात आपले भाऊ बहीण. त्यामुळे राखी पौर्णिमा हा एक सण मज्जा, मस्ती आणि गंमतीचा असतो. (unique rakhi gifts) आपली लाडकी बहीण आपल्यासाठी कशी राखी आणेल यांची भावाला उत्सुकता असते. तर भाऊ आपल्याला काय गिफ्ट देणार यांची बहिणाला उत्सुकता असते. जर तुम्हीही विचारात असाल की बहिणाला काय गिफ्ट द्यावे तर हा लेख नक्कीच तुमच्यासाठी आहे.. (best rakhi gifts to sisters 2021)

चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स -

मुलीचा वीक पॉइंट काय असेल तर तो म्हणजे चॉकलेट. तुमच्या बहिणीलाही चॉकलेट आवडत असतील तर नक्कीच तुम्ही तिला एक सुंदर चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट देऊ शकता. सध्या बाजारात अनेक प्रकारचे चॉकलेट बॉक्स उपलब्ध आहेत. (Options for Raksha Bandhan 2019 gifts to your sister) चॉकलेट बॉक्स घेण्याचा आणखी एक खास फायदा म्हणजे तुम्हीही हे चॉकलेट नंतर खाऊ शकता. बाजारात अनेक आरोग्यदायी चॉकलेट फ्लेवर मिळतात. ते तुम्ही घेऊ शकता. तुम्ही इतर काही गिफ्ट घेतले असेल तरी एक चॉकलेट नक्कीच तुमच्या बहिणीसाठी घेऊ शकता. कारण कुछ मीठा होना जरूरी है.

हेही वाचा: वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींचा हक्क नेमका किती?

दागिने -

जर तुम्ही स्वत: उत्तम कमवत असाल आणि तुमचे बजेट चांगले आहे. तुम्ही बहिणीसाठी गिफ्ट म्हणून सोन्याचे किंवा चांदीचे दागिने देऊ शकता. सोन्यामध्ये अगदी कमी वजनात अनेक पर्याय उपल्बध आहेत. जर तुमचे बजेट जास्त नसेल तर तुम्ही आर्टिफिशियल दागिने देऊ शकता. यंदा क्रिस्टल चोकर झुमके किंवा ऑक्सीडाइज दागिने देऊ शकता.

मोबाइल -

जर तुमच्या बहीणीकडे फार जुना फोन असेल तर एक उत्तम स्मार्ट फोन गिफ्ट करु शकता. यंदा अनेक चांगले फोन बाजारात आलेत. अगदी तुमच्या बजेटमध्ये असा एखादा उत्तम फोन तुम्ही बहिणाला देऊ शकता. मोबाइल सर्वांचाच आवडता वीक पॉइंट झाला आहे. त्यामुळे ब्रॅंड न्यू मोबाइल पाहून तुमच्या बहिणाबाई नक्कीच खूप खुश होतील.

घडयाळ किंवा ब्रेसलेट -

मोबाइल किती जरी आले असले तरी घड्याळाची क्रेझ अजूनही तितकीच आहे. मुलींना छान घड्याळ घालायला आवडते. सध्या रोज गोल्डचे पॉलिश असलेल्या घड्याळ्याची फॅशन आहे. सध्या अनेक ब्रॅंडसवर ऑफर असते. ब्रेसलेटमध्ये चांदीच्या किंवा सोन्याच्या अनेक व्हारायटी असतात.

हेही वाचा: ब्रेकअप करण्यापूर्वी 'या' मुद्द्यांवर करा पार्टनरसोबत चर्चा

पर्स -

पैसे आणि कार्डस ठेवण्यासाठी अनेक सुंदर पाकिटे (पर्स) मिळतात. तुमच्या बहिणीसाठी हे एक उत्तम गिफ्ट ठरू शकते. अगदी 100 रुपयांपासून ते हजार रुपयांपर्यंत पैसे ठेवण्यासाठी असलेल्या पाकीटाच्या व्हारायटी सध्या बाजारात पहायला मिळतात. यासोबत एखादी सुंदर पर्स किंवा हँडबॅग तुम्ही खरेदी करु शकता. हँडबॅगमध्ये अनेक सुंदर प्रकार आणि व्हरायटी पहायला मिळतात. या बरोबरच तुम्ही तुमच्या सोयीने तुमच्या बहिणीला जे आवडेल ते गिफ्ट देऊ शकता.