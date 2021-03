आता सर्वसामान्यांच्या खिशालाही परवडणार boAt Watch Flash

सध्याच्या काळात स्मार्ट राहणं ही प्रत्येकाची गरज झाली आहे. त्यामुळे धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकाच्या मनगटावर असणाऱ्या घड्याळाची जागादेखील आता स्मार्टवॉचने घेतली आहे. अनेक कंपन्यांची स्मार्टवॉच सध्या बाजारात लोकप्रिय ठरत आहेत. यामध्येच आता boAt या प्रसिद्ध कंपनीचं Watch Flash हे नवीन स्मार्टवॉच बाजारात दाखल झालं आहे. विशेष म्हणजे या स्मार्टवॉचची किंमत अत्यंत माफक असून सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी आहे. boAt ही कंपनी खासकरुन हेडफोन्स, इअरफोन्स आणि स्पीकर्स यांच्यासाठी लोकप्रिय आहे. यामध्येच आता boAt Watch Flash हे नवीन स्मार्टवॉचदेखील तरुणाईच्या पसंतीत उतरत आहे. कमी किंमतीत उपलब्ध असलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये अनेक उपयुक्त फिचरचा समावेश करण्यात आला आहे. हेही वाचा : नवा पाहुणा येताच सैफ-करीनाने घेतली आलिशान गाडी; किंमत वाचून व्हाल थक्क! काय आहे boAt Watch Flash ची खासियत?

या स्मार्टवॉचमध्ये १.३ इंच एलसीडी डिस्प्ले असून त्याच्या बॅटरी २०० mAh इतकी आहे. या स्मार्टवॉचसाठी एक मॅग्नेटिक चार्जर देण्यात आला आहे. २ तासांमध्ये फूल चार्जिंग होते. या स्मार्टवॉचचा स्टँण्डबाय टाइमदेखील १५ ते २० दिवसांचा आहे. boAt Watch Flash मध्ये १० स्पोर्ट्स मोड उपलब्ध असून त्यात वॉकिंग, रनिंग, सायकलिंग आणि बास्केटबॉल यासारख्या फिचर्स आहेत. तसंच यात 24x7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टीम, स्लीप आणि SpO2 मॉनिटर अशा खास फिचरचाही समावेश आहे. हे स्मार्टवॉच डस्ट आणि वॉटरप्रुफ आहे. तसंच त्यात ब्लूटूथ 5|0चं आहे. इतकंच नाही तर यात फोन नोटिफिकेशन, अलार्म, रिमाइंडर आणि कॅमेरा कंट्रोलचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. किती आहे boAt Watch Flash ची किंमत?

boAt Watch Flash या स्मार्टवॉचची किंमत अत्यंत कमी असून केवळ ३ हजारांच्या आतमध्ये हे स्मार्टवॉच खरेदी करता येऊ शकतं. विविध उपयोगी फिचरचा समावेश असलेल्या या स्मार्टवॉच किंमत २ हजार ४९९ रुपये इतकी आहे. हे स्मार्टवॉच boAt च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून अॅमेझॉनसारख्या शॉपिंग वेबसाईटवरदेखील ते सहज उपलब्ध असल्याचं पाहायला मिळतं.

Web Title: boat flash watch launched in india with spo2 monitoring 10 sports modes know specifications