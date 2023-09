कारमधून प्रवास करणं सुखद अनुभव देणारं असलं तरी कारची योग्य प्रकारे काळजी न घेतल्यास हा प्रवास तितकाच घातक ठरू शकतो. कार खरेदी केल्यानंतर तिची वेळोवेळी देखभाल करणं गरजेचं असतं. यामुळे कारमध्ये लवकर बिघाड निर्माण होत नाही आणि तुमची कार दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत Car Care राहते. Car Care Tips Marathi what is right time to rotate your car Tyres

कारची काळजी घेत असताना कारच्या टायर्सकडे Car Tyres लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारमध्ये कारचे टायर्स हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. कारण संपूर्ण कारचं वजन आणि संतुलन हे या टायर्सवर असतं. तसचं टायर्स चांगल्या स्थितीत असतील तर तुम्हाला ड्रायव्हिंग Driving करताना अडचणी निर्माण होणार नाहीत. शिवाय अपघातांचा धोका कमी होईल.

कारच्या टायर्सची काळजी घेत असताना टायर रोटेशन Tyer Rotetion हा एक महत्वाचा भाग आहे. टायर बदलणं म्हणजे सतत नवे टायर खरेदी करून बदलणं नव्हे, तर टायरची अदलाबदल करणं. अनेकजण टायर रोटेशन ही बाब फार गांभीर्याने घेत नाहीत. मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने टायर रोटेशन करणं आवश्यक आहे.

टायर रोटेशनमध्ये पुढील दोन टायर मागील पेसेंजर व्हिलला बसवले जातात. तर मागील बाजुचे टायर हे पुढे बसवले जातात. यामुळे कारच्या सर्व टायर्सचं समान घर्षण किंवा झीज होते. साधारणपणे कारच्या पुढील भागात इंजिन, तसचं स्टिअरिंग अशा काही गोष्टींमुळे जास्त भार असल्याने पुढील टायर्सचं अधिक घर्षण होत असतं.

टायर रोटेशन गरजेचं

टायरची अदलाबदल म्हणजेच टायर रोटेशन केल्याने सर्व टायर्सची सारखीच झीज होते. यामुळे केवळ पुढचेच दोन टायर लवकर खराब होत नाहीत तर टायरचं लाइफ वाढतं. तसंच सर्व टायरची ग्रीप चांगली राहिल्याने रोड होल्डिंग आणि ब्रेकिंगमध्ये मदत होते. सुरक्षेच्या दृष्टीने हे फायदेशीर आहे. यामुळे कार कंट्रोलमध्ये राहण्यास मदत होते आणि खास करून पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये अपघाताचा धोका कमी होतो.

तसंच टायरच्या रोटेशनमुळे कारला चांगलं मायलेज मिळतं. शिवाय लगेच नवे टायर घेण्याची वेळ येत नाही आणि पैशांची बचत होते.

केव्हा करावं टायर रोटेशन

टायर रोटेशनमध्ये पुढच्या बाजुचे टायर मागे तर मागील टायर पुढे बसवले जातात. जवळपास प्रत्येकी ८००० ते १०००० हजार किलोमीटर पूर्ण झाल्यानंतर टायगर रोटेशन करणं गरजेचं आहे. यामुळे सर्व टायर दीर्घ काळ चांगल्या स्थितीमध्ये राहतील.