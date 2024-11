Cheating On Your Spouse: जोडीदाराला चिट करणे आता गुन्हा नाही ; ११७ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात झाला बदल

Cheating On Your Spouse No More Illegal: न्यूयॉर्कने शुक्रवारी (२२ नोव्हेंबर) एक शतकाहून जुना असलेला एक कायदा रद्द केला. या कायद्यान्वये जोडीदाराची फसवणूक करणे (व्यभिचार) हा गुन्हा मानला जात असे आणि या कायद्यानुसार त्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकत होती.