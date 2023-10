- डॉ. जयश्री फडणवीस

गेल्या ३९ लेखांमध्ये आपण विविध जीवनकौशल्यांचं महत्त्व, व्यक्तिमत्वविकास; तसंच भोवतालच्या परिस्थितीतून विकसित होत गेलेली वैचारिक पद्धत या सर्वांचा सखोल परिचय करून घेतला आणि हे सर्व कशासाठी तर उत्तम यशस्वी आणि एक सुखवस्तू- समृद्ध आयुष्य जगण्यासाठी. या सर्वांसाठी आवश्यक असतो तो ‘पैसा.’

‘पैसा’ हे एक वस्तुविनिमयासाठी वापरण्याचं माध्यम. पूर्वी बारा बलुतेदार होते, ते एकमेकांची वस्तूंची अदलाबदल करून जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करत; पण या पद्धतीत दोन्ही वस्तूंचं योग्य मूल्यांकन करणं सहज शक्य होत नसे. विनिमयाचा समतोल साध्य होत नसे. या योग्य विनिमयाच्या गरजेतून पैशाचा जन्म झाला. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची चलनं जगभरात निर्माण झाली.

भारतासारख्या बहुरंगी, बहुढंगी देशातही ‘पैसा’ कमावण्याची चढाओढ सुरू झाली. स्पर्धा आली. इर्षा सुरू झाली आणि ज्यांनी ‘पैसा’ कमावणं एवढंच आयुष्याचं ध्येय ठेवलं, त्यांना तर आपण आयुष्यात नेमकं काय गमावलंय आणि काय कमावलंय याचा नक्कीच आढावा घ्यायला हवा. त्याच्या परिणामांचाही विचार करायला हवा.

भावनिक गुंतवणूक आणि मानसिक समाधान

भारतीय कुटुंबांमध्ये आजही भावनिक गुंतवणूक अतिशय महत्त्वाची ठरते. कामातून मिळणारं समाधानही महत्त्वाचं असतं. माझ्या एमबीएनंतर सर्वप्रथम मी एका प्रसिद्ध चॅनेलची एरिया मॅनेजर म्हणून नोकरी केली; पण नंतर किशोरवयातील माझ्या मुलांकडे लक्ष देता यावं म्हणून नोकरी सोडून इंग्रजी संभाषण व व्यक्तिमत्त्वविकास यांचं प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं.

सुरवातीला पैसा एवढा मिळत नव्हता; पण विद्यार्थी कोर्स पूर्ण करून निघताना, सजल नेत्रांनी आभार मानायचे, आणि म्हणायचे, ‘‘मॅडम! आमचं आयुष्य बदलून टाकलं’’ हे समाधान खूप मोठं होतं; पण आता अनेक उदाहरणं आपण पाहतो, की उच्चशिक्षण घेतल्यावर, खूप दूर, जगाच्या पाठीवर कुठंही गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करायला मुलांना जाण्याची संधी मिळते.

परिणामी कामाच्या व्यापात, तसंच वेळेचा, दिवस-रात्रीचा फरक यातून हळूहळू संबंध दुरावत जातात. सुबत्तेतून वेगळेपणाची जाणीव होते. कौटुंबिक रूढी परंपरा जाचक वाटू लागतात. लग्नाचं वाढत चाललेलं वय, लग्न केलंच तर मूल हवं की नको? पैसा आहे पण मूल वाढवायला वेळ नाही! यातूनच पुढे एक जटिल प्रश्न उभा राहणार आहे तो म्हणजे भविष्यात सुजाण पिढी आणायची कुठून?

सांस्कृतिक वारसा की कॉर्पोरेट करिअर?

भारतातील अनेक कुटुंबांना सांस्कृतिक वारसा आहे. उदा. राज या तरुणाचं सर्व कुटुंब शास्त्रीय संगीताला वाहिलेलं आहे, राजही स्वत: संगीतविशारद आहे; पण त्याचबरोबर उत्तम इंजिनिअर. भरपूर पगाराची नोकरी लगेच मिळाली. भरपूर पैसा आता मिळतोय; पण आजही राजचा जीव संगीतविषयक गोष्टींसाठी कासावीस होतो. ही पोकळी पैशानं भरून निघत नाही. ठरवायला हवं की प्राधान्य कशाला द्यायचं?

मानसिक व शारीरिक आरोग्य

आजकाल कोणताही व्यवसाय असो वा नोकरी, वेळेचं बंधन कुठंही पाळलं जात नाही. १२-१२ तास नोकरी, आणि व्यावसायिक तर २४ तास व्यवसायात गुंतलेला असतो. परिणामी मानसिक व शारीरिक आरोग्य ढासळू लागतं. ध्येय एकच ‘पैसा’ ‘पैसा!’ त्याच्या मागे पळाल तर तो अजून पुढे पळेल, तुमचं काम उत्तम कराल, तर ‘पैसा’ आपोआप पाठीशी येईल. ‘पैसा’ आणि आयुष्य यांचा समतोल साधायलाच हवा, नाहीतर आयुष्यच जगता येणार नाही.

कल्पना करा, की आज माझा मृत्यू झाला, तर सात-आठ दिवसांनी माझी कंपनी एखादी जाहिरात देऊन माझं रिक्त पद लगेच भरेल; पण आपले आई-वडील, आयुष्याचा जोडीदार, भाऊ-बहीण; तसंच आपली मुलं ‌यांच्या आयुष्यातील पोकळी मात्र कधीच भरून येणार नाही. म्हणूनच समाधानी होणं गरजेचं. कुटुंबीयांना वेळ द्या. गेलेला पैसा परत मिळवता येतो; पण गेलेली वेळ परत आणता येत नाही, विकत घेता येत नाही. आपण जेवढा पैसा कमवत जातो, तेवढ्याच आपल्या गरजाही झपाट्यानं वाढतात. या परिस्थितीला ‘पार्किनसन्स लॉ’ म्हटलं जातं.

My dear friends please remember Money is an excellent servent, but a terrible master!!!