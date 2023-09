अनेकजणांना कारमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणं आवडतं. यासाठीच कार खरेदी करताना म्युझिक सिस्टमला Music System असे लोक प्राधान्य देतात. तर काही जण कारमध्ये खास म्युझिक सिस्टिमवर मोठा खर्चही करतात. मोठ्या आवाजात गाणी ऐकत ड्रायव्हिंग करण्यात अनेकांना मजा येते. Driving Safety Tips Marathi know the effects of loud music in car

मात्र म्युझिक सिस्टिमचा निष्काळजीपणे वापर करणं घातंक ठरू शकतं. कार चालवताना Car Driving गाणी ऐकण्याची मजा काही औैरच असते हे जरी खरं असलं तरी मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणं Music हे चालकाच्या आणि इतरांच्या देखील जीवावर बेतू शकतं.

अनेकजण खास करून मित्र-मैत्रिणींसोबत किंवा कुटुंबियांसोबत ग्रुपने प्रवास करत असतानाही मोठ्या आवाजात कारमध्ये गाणी किंवा म्युझिक ऐकणं पसंत करतात.

ठराविक किंवा कमी आवाजात म्युझिक ऐकणं तुमच्या प्रवासाची मजा वाढवू शकतं. किंवा झोप येऊ नये म्हणून कार चालवताना तुम्ही गाणी ऐकणं योग्य पर्याय असला तरी त्याचा व्हाॅल्यूम म्हणजेच आवाज Sound नियंत्रणात असणं गरजेचं आहे. मोठ्या आवाजातील म्युझिकमुळे काय नुकासन होईल हे जाणून घेऊयात.

कानांसाठी हानिकारक

कार ड्राईव्ह करत असताना मोठ्या आवाजात गाणी किंवा म्युझिक ऐकल्यानं कानांवर परिणाम होवू शकतात. जर तुम्ही सतत मोठ्या आवाजात गाणी ऐकत असाल तर कमी वयातच कमी ऐकू येणं, बहिरेपण आणि कानांच्या इतर समस्या निर्माण होवू शकतात.

जर तुम्ही ड्रायव्हिंगचा आंनद घेऊ इच्छित असाल किंवा झोप येऊ नये म्हणून म्युझिक ऐकत असाल तर कमी आवाजात गाणी ऐका. कारमधील स्पेस कमी असल्याने तसंच कार पूर्णपणे बंद असल्याने मोठ्या आवाजाचा कानांवर लवकर परिणाम दिसून येऊ शकतो.

लक्ष विचलित होणं

कार चालवताना लक्ष केंद्रित करणं हे एक महत्वाचं स्किल आहे. मात्र मोठ्या आवाजातील म्युझिकमुळे तुमचं लक्ष विचलित होऊ शकतं. यामुळे कार चालवण्याऐवजी कदाचित तुम्ही तुमच्या आवडत्या गाण्यांमध्ये रममाण होवू शकता किंवा म्युझिकशी जोडले जाऊ शकता. यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना किंवा अपघात होवू शकतो.

कार चालवताना लक्ष विचलित झाल्याने अपघात घडू शकतो आणि स्वत:चा आणि इतरांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.

बाहेर आवाज न आल्याने धोका

कारमध्ये जर तुम्ही मोठ्या आवाजात म्युझिक ऐकत असाल तर तुम्हाला बाहेरील आवाज येणार नाहीत. यामुळे तुम्हाला इतर गाड्यांचे हॉर्न ऐकू न आल्याने ते धोकादायक ठरू शकतं.

यासाठी कारमधून प्रवास करत असताना तुम्ही म्युझिक ऐकत असाल तर आवाज कमी असेल याची काळजी घ्या. तुम्हाला इतर वाहनांचे हॉर्न किंवा इतर आवाज ऐकू येतील इतक्याच व्हाॅल्यूमवर म्युझिक किंवा गाणी ऐका. कायम स्वत:ची आणि इतरांची सुरक्षा लक्षात घेऊन वाहन चालवा.