Food For Children’s : मुलांच शरीरच नाहीतर बुद्धीही विकसित व्हायला हवी? तर हेच खायला द्या

Food For Children’s : संतुलित आहार शारीरिक वृद्धीसाठी खूप आवश्यक असतो. आपण काय खातो यावर आपल्या आयुष्यातील बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. अवतीभवती सुरु असलेल्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी शरीर निरोगी असणे आवश्यक असते. सध्याच्या पिढीसमोर देखील स्पर्धेची आव्हाने आहेत.

आपल्या मुलांना या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक स्थिरतेची गरज असते. शरीराची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी काही ठराविक पदार्थांचा समावेश जेवणामध्ये असणे आवश्यक असते. स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी व बौद्धिक सक्षमता प्रदान करण्यासाठी फायदेशीर असणाऱ्या पदार्थांची माहिती पुढे देण्यात आली आहे.(Food For Children’s : Must feed children these 5 superfoods, both body and mind will develop)

तुम्ही तुमच्या मुलांवर खूप प्रेम करता आणि त्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी तुम्ही सर्व प्रयत्न करत असाल. मुलांना विकासासाठी जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि प्रथिने यांसारख्या पोषक तत्वांची गरज असते, तुमच्या मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियमित आहारात कोणते सुपरफूड समाविष्ट केले जाऊ शकते या बद्दल जाणून घेऊयात.

केळी

हे असे फळ आहे की ते सर्वांनाच खायला आवडते. जर मुलांनी हे रोज खाल्ले तर त्यांच्या शरीराला व्हिटॅमिन बी 6, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, बायोटिन आणि फायबर मिळत राहतील. केळी मुलांना ऊर्जा देण्याचे काम करते.

अंडी

हे अत्यावश्यक सुपरफूडपैकी एक मानले जाते, आरोग्य तज्ञ अनेकदा ते नाश्त्यात खाण्याची शिफारस करतात. यामध्ये प्रथिने, व्हिटॅमिन-बी, व्हिटॅमिन-डी, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि फॉलिक अॅसिडसह अनेक आवश्यक पोषक घटक आढळतात, जे मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी आवश्यक आहेत.

दूध

दुधाला संपूर्ण अन्न म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही, कारण त्यात अनेक प्रकारचे पोषक घटक आढळतात, जे मुलांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असतात. यामुळे शरीराला कॅल्शियम आणि जीवनसत्त्वे मिळतात ज्यामुळे मुले मजबूत बनण्यास मदत होते.

ओट्स

ओट्स हे अतिशय आरोग्यदायी अन्न आहे. त्यात विरघळणारे फायबर आणि बीटा-ग्लुकन असते जे हृदयाचे आरोग्य सुधारते कारण ते कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते. मुलांच्या आरोग्यासाठी तुम्ही नाश्त्यात ओट्स खाऊ शकता. (Childrens Health)

दही

मेंदू नीट कार्यरत राहण्यासाठी फॅट्सची गरज असते. दह्यामध्ये प्रोटीन्स आणि फॅट्स मुबलक प्रमाणामध्ये असतात. दही खाल्याचे शरीराला इतर फायदे देखील होत असतात. त्यामधील पॉलीफेनॉल्समुळे मेंदूपर्यंत रक्त प्रवाह पोहण्याचे प्रमाण वाढत जाते. दही पचनासाठीही उपयुक्त असते.

हिरव्या पालेभाज्या

लहान मुलांना हिरव्या पालेभाज्या खायला घालणे कठीण असते. पौष्टिकतेने परिपूर्ण असलेल्या हिरव्या पालेभाज्या खाल्याने मेंदूला चालना मिळते. पालक, मेथी अशा पालेभाज्या पचनासाठीही मदत करतात. त्यांमध्ये फोलेट, फ्लवनॉइड्स, कॅरटनॉइट्स, व्हिटामिन-ई आणि व्हिटामिन के १ अशा तत्त्वांचा समावेश असतो.

सुका मेवा

बदाम, काजू, खारीक अशा पदार्थांमध्ये व्हिटामिन ई, झिंक, फोलेट, आयर्न आणि प्रोटीन ही तत्त्वे असतात. सुका मेवा शरीरासाठी देखील उपयुक्त मानला जातो. या पदार्थांमुळे मेंदूला चालना मिळते.(Healthy Food)

मासे

मासे हे व्हिटामिन डीच्या प्रमुख स्त्रोतांपैकी एक आहेत. माश्यांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड्स असतात. या दोन्ही तत्त्वांमुळे बुद्धीला चालना मिळण्यास मदत होते. स्मरणशक्ती वाढावी यासाठी मासे खाण्याचा सल्ला दिला जातो.