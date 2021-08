बाळाचे पाय बळकट करण्यासाठी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

By

लहान मुलांची त्वचा अत्यंत कोमल असल्यामुळे त्यांची ठराविक वयापर्यंत विशेष काळजी घ्यावी लागते. यातही आपण साधारणपणे मुलांची शारीरिक व बौद्धिक वाढ योग्यरित्या होण्यासाठी कायमच काळजी घेत असतो. परंतु, शारीरिक वाढ होत असतानाच त्यांच्या हातापायांच्या वाढीकडेही लक्ष देणं तितकंच गरजेचं आहे. बाळ लहान असताना त्याच्या पायात म्हणावा तितका जोर नसतो. त्यामुळे अनेकदा मुलं ५-६ वर्षांचे होईपर्यंतदेखील चालताना अडखळतात. म्हणूनच, मुलांचे पाय बळकट होण्यासाठी त्यांच्या डाएटमध्ये कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा ते पाहुयात. (foods that can strength to babys feet)

१. डेअरी प्रोडक्ट्स -

लहान मुलांच्या आहारात दूध, दही, पनीर अशा दुग्धजन्य पदार्थांचा जास्तीत जास्त समावेश केला पाहिजे. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये कॅल्शिअम मोठ्या प्रमाणावर असतं. ज्यामुळे हाडे बळकट होण्यास मदत मिळते. तसंच यात प्रोटीनचं प्रमाणही जास्त असतं. ज्यामुळे मांसपेशीची वाढ चांगल्या प्रकारे होते.

२. भाज्या -

लहान मुलांचे पाय बळकट होण्यासाठी त्यांच्या आहारात जास्तीत जास्त भाज्यांचा समावेश केला पाहिजे. भाज्यांमध्ये मोठ्य प्रमाणावर कॅल्शिअम आणि फायबर असतं. त्यामुळे मुलांच्या डाएटमध्ये पालक, ब्रोकोली यांचा समावेश करावा. जर मुलं भाज्या खात नसतील तर भाज्यांचं सूप किंवा व्हेजीटेबल स्टॉक त्यांना देऊ शकता.

३. डाळी -

सोयाबीन, मटार, राजमा, सर्व प्रकारच्या डाळी, छोले यांच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे मुलांच्या डाएटमध्ये या पदार्थांचा समावेश करावा.

४. संत्री -

फळांमध्ये मुलांना संत्री आवर्जुन खायला द्यावीत. संत्र्यांमध्ये व्हिटॅमिन सी व कॅल्शिअम असतं.त्यामुळे मुलांना लॅक्टोज इंटोलरेंसची समस्या असेल तर अशा वेळी मुलांना संत्र्याचा ज्यूस द्यावा.

५. सुकामेवा -

सुकामेव्यामध्ये कॅल्शिअमसोबतच फॅट्सदेखील असता. त्यामुळे मुलांना दुधासोबत सुकामेवा किंवा सुक्यामेव्याची पावडर द्यावी.