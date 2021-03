नववधूंनो सावधान! लग्नाच्या गडबडीत विसरु नयेत अशा ४ गोष्टी 

भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाहसंस्थेला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या धुमधडाक्यात लग्नसोहळे केले जातात. लग्न ठरल्यापासून नवरदेव आणि नववधू या दोघांच्याही घरी खरेदी, मानपान या सगळ्याची तयारी हळूहळू सुरु होते. त्यातच एकदा का ही तयारी सुरु झाली की लग्नाची घटिका जवळ येईपर्यत कोणाचीही या धावपळीतून सुटका होत नाही. त्यात लग्न हे मुलींसाठी खूप खास असतं. आपल्या हक्काच्या दिवशी आपण छान, सुंदर आणि परफेक्ट दिसावं अस प्रत्येक मुलीला वाटत असतं. त्यामुळे मुली खासकरुन मेकअप आणि कपड्यांच्या खरेदीवर जास्त लक्ष केंद्रित करत असतात. परंतु, या सगळ्या बाह्यगोष्टींवर लक्ष देतांना मात्र, त्या त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असतात. लग्नाच्या गडबडीत पै-पाहुण्यांची उठबस करत असताना मुलींचं त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतं. त्यामुळे ऐन लग्नात शारीरिक समस्या निर्माण होतात. त्यातच तुम्ही कितीही मेकअप केलात किंवा छान कपडे परिधान केले. तरीदेखील तुमचा शारीरिक त्रास चेहऱ्यावर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे लग्नाच्या गडबडीत मुलींनी त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करुन अजिबात चालणार नाही. म्हणूनच लग्नाच्या गडबडीच नववधूने स्वत:ची नेमकं कशी काळजी घ्यायची हे पाहुयात. १. झोपेकडे नीट लक्ष द्या - घरात कितीही गडबड, गोंधळ असला तरीदेखील स्वत:च्या आरोग्याची नीट काळजी घ्या. सोबतच पुरेशी झोपदेखील घ्या. जर झोप पूर्ण झाली तर दिवसभर तुमचा चेहरा टवटवीत राहिली आणि तुम्ही उत्साही दिसाल. तसंच झोप पूर्ण झाली नाही तर दिवसभर मरगळ येण्याची शक्यता असते. तसंच काही जणांना डोकेदुखीसारख्याही समस्या सुरु होतात. हेही वाचा : मंगळसूत्रांचा ट्रेण्ड; मालिकांमुळे लोकप्रिय झालेल्या मंगळसूत्रांच्या डिझाइन्स २. फळे, भाज्या यांचा आहारात समावेश करा - निरोगी आरोग्य हवं असेल तर आहारात फळे व भाज्यांचा समावेश करावा असा सल्ला डॉक्टर कायमच देतात. त्याचप्रमाणे लग्नाच्या गडबडीतही आपल्या आहाराकडे दुर्लक्ष करु नका. शक्यतो जेवणात भाज्या आणि फळांचा समावेश करा. कारण, फळांमुळे एनर्जी टिकून राहते. त्यामुळे लग्नाच्या धावपळीत तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही. तसंच भाज्यांमुळे पोटाचा कोटा साफ राहतो. त्यामुळे ऐन लग्नाच्या गडबडीत पोटाचे विकार त्रास होणार नाही. ३. व्यायाम करा - लग्न म्हटलं की सगळा वेळ धावपळ आणि गडबड गोंधळ यामध्येच जातो. त्यातच घरात शुभकार्य असल्यामुळे अनेक गोडाधोडाचे पदार्थ करण्यात येतात. त्यामुळे नकळतपणे आपल्याकडून खूप तेलकट, तुपकट आणि गोड पदार्थ खाल्ले जातात. परिणामी, वजन वाढतं. विशेष म्हणजे आपण लग्नासाठी खास कपडे शिवून घेतले असतात. त्यामुळे जर वजन वाढलं तर ऐन लग्नात हे कपडे व्यवस्थित न होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो गोडाधोडाचे पदार्थ खाण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि सोबतच योग, वर्कआऊट करुन स्वत:ला फीट ठेवा. ४. मासिक पाळीची तारीख लक्षात ठेवा - अनेकदा धावपळ, टेन्शन या सगळ्याचा परिणाम शरीरावर होतो आणि त्यामुळे काही जणींना वेळेपूर्वीच मासिक पाळी येते. त्यामुळे लग्नाची खरेदी करताना कायम मासिक पाळीच्या काळात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू जवळ ठेवा. तसंच वेळेपूर्वीच मासिक पाळी आल्यास घाबरून जाऊ नका. या काळात चिडचिड होणे,त्रागा होणं हे सर्रास होतं. परंतु, या काळात शांत राहण्याचा प्रयत्न करा.



Web Title: health tips for bride to be to look healthy and beautiful