आपण अनेकदा आहारामध्ये मूग, मटकी, चणे वाल अशी काही अंकुरित म्हणजेच मोड उगवलेल्या कडधान्यांचा आहारामध्ये Diet समावेश करत असतो. कडधान्यांना मोड आणून त्यांचं सेवन केल्याने त्यातील पोषक तत्वांमध्ये वाढ होते आणि आरोग्याला फायदा होतो. Healthy Food Tips Know benefits of Sprouted Wheat for Health

मात्र तुम्ही कधी अंकुरित गहू Sprouted Wheat खाल्ले आहेत का? होय, अंकुरित गव्हाचे देखील आरोग्यासाठी Health अनेक फायदे आहेत. हे फायदे ऐकून तुम्ही आहारामध्ये मोड आलेल्या गव्हाचा नक्कीच समावेश कराल.

मोड आलेल्या गव्हाचं सकाळच्या नाश्त्यामध्ये Breakfast सेवन करणं फायदेशीर ठरू शकतं. यामुळे संपूर्ण दिवसभरासाठी एनर्जी मिळते. तसचं पचनक्रिया सुधारते. अंकुरित गव्हामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स तसचं विटामिन, ए, बी, सी, ई मुबलक प्रमाणात आढळतात.

तसंच यात कॅल्शिमय,फॉस्फरस आणि फायबरही मोठ्या प्रमाणात असल्याने हाडं मजबूत होण्यास मदत होते. जाणून घेऊयात याचे काही इतर फायदे

अंकुरित गव्हाचे फायदे

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते- अंकुरित म्हणजेच मोड आलेल्या गव्हामध्ये विटामिन सी आणि ए मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. तसंच संपूर्ण दिवसासाठी शरीरामध्ये ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

वजन नियंत्रणात राहतं- वजन वाढणं ही सध्याच्या काळातील मोठी समस्या ठरतेय. यासाठी अनेक कारणं जबाबदार आहेत. झपाट्याने वाढणारं वजन नियंत्रणात आणताना मात्र अनेकांना घाम फुटतो. वजन कमी कऱण्यासाठी किंवा नियंत्रणास राखण्यासाठी तुम्ही आहारामध्ये अंकुरित गव्हाचा समावेश करू शकता.

खास करून नाश्त्यामध्ये मोड आलेल्या गव्हाचं सेवन केल्यास दिवसभर एनर्जी टिकून राहते. शिवाय यातील फायबरमुळे पोट भरलेलं राहतं. त्यामुळे सतत खाण्याची इच्छा होत नाही आणि हळूहळू वजन कमी होतं.

पचनक्रिया सुधारते- गव्हामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असल्याने एसिडिटी, गॅस आणि पचनासंबधीच्या तक्रारी दूर होतात. त्यामुळे ज्यांना पोटासंबधी समस्या आहेत त्यांनी आहारामध्ये नियमितपणे मोड आलेल्या गव्हाचं सेवन करावं.

हाडं मजबूत होतील- जसं जसं वय वाढत जातं तशी हाडं कुमकवत होऊ लागतात. यासाठी रोज सकाळी अंकुरित गव्हाचं सेवन करावं. अंकुरित गव्हामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असल्याने हाडांचा आरोग्य सुधारतं.

केस आणि त्वचेसाठी फायदेशीर- अंकुरित गव्हाच्या सेवनामुळे केस आणि त्वचादेखील निरोगी राहते. तसचं केस आणि त्वचेच्या समस्या कमी होतात. अंकुरित गव्हातील पोषक तत्वं पेशी तयार करण्यास मदत करतात. तसचं यातील अँटीऑक्सिड्टस फ्री रॅडीकल्सपासून त्वचेच संरक्षण करतं.

याशिवाय अंकुरित गव्हामुळे मेटाबोलिक रेट वाढण्यास मदत होते. तसचं शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकण्यास मदत होते. अंकुरित गव्हाच्या सेवनामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी देखील कमी होते.

असं करा अंकुरित गव्हाचं सेवन

अंकुरित गव्हाचं सेवन हे सकाळी नाश्त्यामध्ये करणं जास्त फायदेशीर ठरतं.

तुम्ही सलाडच्या स्वरुपातही अंकुरित गव्हाचं सेवन करू शकता.

तसचं अंकुरित गव्हाचं चाट बनवून किंवा दह्यासोबत सेवन करू शकता.

अंकुरित गव्हाच्या सेवनाचे शरीराला अनेक फायदे असले तरी याच्या अतिसेवनामुळे पोटदुखी किंवा पोटाच्या इतर समस्या निर्माण होवू शकतात. तसचं ग्लुटनची एलर्जी असल्यास त्रास होवू शकतो.