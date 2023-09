High Uric Acid : शरीरात Uric Acid वाढलं की आजार मागे लागलेच म्हणून समजा, हे पदार्थ आत्ताच बंद करा!

High Uric Acid: आजच्या काळात युरिक अ‍ॅसिड हा आजार खूप सामान्य झाला आहे, ज्यामुळे जुनाट आजार जन्माला येतात. खराब जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी, पाण्याचे कमी सेवन आणि कॅलरीयुक्त पदार्थांचे सेवन यामुळे शरीरात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढते.

खरं तर युरिक अॅसिड घाणीसारखं शरीरात जमा होतं. शरीरातील रक्तात युरिक अ‍ॅसिडचे प्रमाण वाढले तर सांधेदुखी, मूत्रपिंडाचे आजार, हृदयविकाराचा झटका यासारखे धोकादायक आजारही होऊ शकतात. अनेकदा असंही होतं की युरिक अ‍ॅसिड शरीरात स्फटिकांचं रूप घेतं आणि हळूहळू सांध्याभोवती जमा होऊ लागतं. ज्यामुळे सांधेदुखीची समस्या उद्भवते. (These diseases are caused due to increase in uric acid in the body)

शरीरात युरिक अ‍ॅसिड जास्त असण्याची ही आहेत कारणे

- रात्री जास्त खाणे - वाईट जीवनशैली - पाण्याचे कमी सेवन - योग्य वेळी न खाणे आणि झोप न येणे - जास्त मांसाहारी खाणे - ताण

युरिक अ‍ॅसिडमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या

संधिवात

हा संधिरोगाचा एक प्रकार आहे. या अवस्थेत शरीराच्या सांध्यामध्ये वेदना होतात कारण सांधे आणि ऊतींमध्ये युरिक अ‍ॅसिड तयार होते आणि जळजळ आणि वेदना होते. संधिरोग सामान्यत: पायाच्या सांधे, घोटा आणि गुडघ्याच्या सांध्यावर परिणाम करतो.

मूत्रपिंडाच्या समस्येमुळे

मूत्रपिंड, युरिक अ‍ॅसिड तसेच रक्तातील इतर टाकाऊ पदार्थ फिल्टर होतात. मूत्रपिंडाचा आजार मूत्रपिंडाचे नुकसान करतो आणि त्यांना कार्य करण्यास प्रतिबंधित करतो. त्यामुळे रक्तात युरिक अ‍ॅसिड जमा होते. (Uric Acid)

जास्त यूरिक अ‍ॅसिड असलेले हे पदार्थ खाऊ नका

मनुके : मनुके द्राक्षांपासून बनवले जातात ज्यामध्ये प्युरीन असते. प्युरिनचे सेवन केल्याने संधिवाताची समस्या वाढू शकते आणि यामुळे रक्तातील यूरिक ऍसिडचे प्रमाण देखील वाढते.

चिंच : चिंचेचे आरोग्यासाठी इतरही फायदे आहेत. परंतु संधिरोगाचा त्रास असलेल्यांनी ते घेऊ नये. फ्रक्टोजचे जास्त प्रमाण युरिक ऍसिडसाठी वाईट आहे, ज्याचे परिणाम चांगले नाहीत.

सफरचंद : सफरचंद देखील नैसर्गिक फ्रक्टोजचा एक प्रकार आहे. जास्त सफरचंद खाल्ल्याने सांधेदुखीची स्थिती बिघडू शकते.

खजूर : खजूर हे कमी प्युरीन सामग्री असलेले फळ आहे, परंतु त्यामध्ये फ्रक्टोजचे प्रमाण जास्त असते. खजूर खाणे देखील चांगले नाही कारण ते तुमच्या रक्तातील फ्रक्टोजचे प्रमाण वाढवू शकतात जे धोक्याचे लक्षण आहे.

चिकू : चिकूला फ्रक्टोज देखील मानले जाते. त्यामुळे युरिक अॅसिड कमी करण्यासाठी चिकू खाणे टाळावे.