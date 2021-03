सण एक नावं अनेक; परदेशात अशी साजरी केली जाते धुळवड

रंगांची उधळण करणारा सण म्हणजे होळी आणि रंगपंचमी. या दिवशी संपूर्ण देशभरात आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असतं आणि याच दिवशी प्रत्येक जण विविध रंगात न्हाऊन निघतो. त्यामुळे होळी हा रंगांचा सण म्हणूनदेखील ओळखला जातो. विशेष म्हणजे होळी किंवा रंगपंचमी हा सण केवळ भारतातच साजरा केला जातो असं नाही. तर, विदेशातही रंगपंचमीप्रमाणेच काही फेस्टिव्हल साजरे केले जातात. त्यामुळेच विदेशात सेलिब्रेट होणारे फेस्टिव्हल कोणते ते पाहुयात. १. कलरजाम - टेक्सासमध्ये कलरजाम नावाने एक फेस्टिव्हल सेलिब्रेट केला जातो. यादिवशी लोक रंगांमध्ये रंगून जातात आणि मनसोक्तपणे डान्स करण्याचा आनंद घेतात. हा फेस्टिव्हल अगदी रंगपंचमीप्रमाणेच असतो. हेही वाचा : Video: मांजरीला पडलीये 'सिक्स पॅक अ‍ॅब्स'ची भूरळ; पाहा तगडा वर्कआऊट २. लाइफ इन कलर - फ्लोरिडामधील एका कॉलेजमध्ये लाइफ इन कलर या नावाने एका कलर पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ही पार्टी त्याकाळी प्रचंड लोकप्रिय झाली आणि संपूर्ण फ्लोरिडामध्येच हा फेस्टिव्हल साजरा केला जाऊ लागला. ३. अर्सीना - पोलंडमध्ये अर्सीना हा सण साजरा करण्यात येतो. या सणाच्या दिवशी एकमेकांना रंग लावला जातो. तसंच एकमेकांसोबत काही वैर असेल तर तेदेखील या दिवशी विसरुन सगळे एकत्र येतात. ४. ओमेना बोंगा - आफ्रिकेमधील काही देशांमध्ये ओमेना बोंगा हा सण साजरा केला जातो. हा सण अगदी होळीप्रमाणेच असतो. या दिवशी होळीचं दहन केलं जातं. हा सण खासकरुन वनदेवतेसाठी केला जातो. प्रिन बोंगा असं त्यांच्या वनदेवताचं नाव असून यादिवशी लोक होळी पेटवून त्याच्या भोवती फेर धरुन नाचतात. ५. बलिया कनौसे - चेकोस्लोवाकियामध्ये बलिया कनौसे हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी लोक रंगांमध्ये नाहून निघतात. ६. होली गार्डेन फेस्टिव्हल - स्पेनच्या इबिजामध्ये भारतातील होळी या सणावरुन हा फेस्टिव्हल सेलिब्रेट केला जातो. ७. होली वन- केपटाऊनमध्ये होळी सणापासून प्रेरित होऊन होली वन हा एक पर्व साजरा केला जातो. ८. ला टोमॅटीनो - स्पेनमधील ला टोमॅटीनो हा फेस्टिव्हल जगभरात विशेष लोकप्रिय आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये लोक एकमेकांच्या अंगावर टोमॅटो फेकतात. तसंच टोमॅटोच्या रसामध्ये रंगून जातात.



