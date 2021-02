ब्रॅंडेड बॅग मागवली अन् फसलात?; फसगत टाळण्यासाठी 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

सातारा : कोणतीही ब्रॅंडेड वस्तू ऑनलाईन खरेदी करताना तुम्हांला शंका येऊ शकते की, वस्तू ब्रॅंडेड आहे की नाही. वास्तविक, ऑनलाइन वस्तूंवर खूप सवलत दिली जाते आणि ब्रॅंडेड वस्तू आपल्यासाठी अगदी स्वस्त किमतीत उपलब्ध असतात, म्हणून तुम्ही माेहात पडून ती खरेदी करता, परंतु कधीकधी असे घडते की अल्प किमतीत तुम्हाला बनावट उत्पादन पाठविले जाते. हे सहसा हँडबॅग्ज आणि पर्सच्या बाबतीत असते. या सर्व ब्रॅंडेड उत्पादनांमध्ये सवलत मिळाल्यानंतरही ते खूप महागडे असतात आणि अशा परिस्थितीत आपल्याकडे बनावट वस्तू असल्यास त्याबाबत खातरजमा करणे आवश्यक राहते. बनावट उत्पादन कसे ओळखाल जाणून घ्या.. 1. Logo तपासा : तुमची बॅग तुमच्याकडे येताच तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल की हँडबॅगच्या डिझाईनबरोबरच त्याचा लोगोही (ट्रेड मार्क) खरा असावा. बर्‍याचदा ब्रॅंडेड उत्पादनांची प्रथम प्रत मूळ म्हणून विकली जाते आणि अशा परिस्थितीत आपली फसवणूक होऊ शकते. बनावट उत्पादनाचा लोगो मूळपेक्षा थोडा वेगळा असेल, तर मूळशी तुलना करा. तसेच ब्रँडचे नाव काळजीपूर्वक तपासा. बनावट लेबलमध्ये भिन्न फॉन्ट, रंग किंवा डिझाइन किंवा चुकीचे शब्दलेखन असते. 2. तपशीलांची चाचपणी करा : आपण कोणतीही ब्रॅंडेड वस्तू खरेदी करता तेव्हा लक्षात घ्या की, आपण खरेदी केलेल्या गोष्टी परिपूर्ण आहेत. उत्पादनांची गुणवत्ता तपासा. जर आपल्या उत्पादनातील धागे दृश्यमान असतील तर बेल्ट योग्य प्रकारे बसत नाहीत किंवा फिनिशिंगमध्ये कमतरता आहे, तर बनावट बॅग असण्याची शक्यता आहे. 3. बटण, जिपर, अकवारची काळजी घ्या : बॅग तुमच्याकडे येताच तुम्हाला खात्री करुन घ्यावी की त्यातील धातूचा रंग, गुणवत्ता इत्यादी योग्य आहेत की नाही. रंग कुठेही जात नाही किंवा तो कोणत्याही प्रकारचा धातूचा दोष आहे? ब्रँडेड बॅगमध्ये अशा उत्पादनातील दोषातील संभाव्यता राहते. आपल्याला हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे की आपली महाग बॅग योग्य गुणवत्तेची आहे. 4. सामग्रीची काळजी घ्या : सर्व प्रसिद्ध ब्रँड उग्र साहित्य वापरत नाहीत. आपण कोणतीही ब्रॅंडेड हँडबॅग वापरत असलात तरी त्याची साहित्य बनावट हँडबॅगपेक्षा स्वस्त आणि बर्‍यापैकी चांगली असेल. बर्‍याच बनावट बॅगची साहित्य पाहून आपण ते वास्तविक आहे की बनावट आहे ते शोधून काढू शकता. 5. पॅकेजिंग : हे लक्षात ठेवा की ब्रॅंडेड बॅगचे पॅकेजिंग देखील ब्रॅंडेड असते. त्यांचे पॅकेजिंग खूप चांगले असते आणि ते सहजपणे ओळखले जाऊ शकतात. जर आपण उच्च ब्रँडची बॅग घेत असाल तर ती भिन्न पॅकेजिंगसह येईल. कोणताही नवीन हँडबॅग खरेदी करताना, आपल्या हँडबॅगने या सर्व गुणवत्तेची तपासणी केली असल्याचे सुनिश्चित करा.

