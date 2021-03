वधूची नथ सेट करण्याच्या सोप्या टिप्स

कोल्हापूर - लग्नाचा सिझन लवकरच सुरू होता आहे. त्यामुळे नव्या वधू आपल्या तयारीला लागल्या आहेत. लग्नासाठी काय घ्याचं आणि काय नाही याची तयारी सध्या या वधू करत असतील. लग्नात साज- सौंदर्याकडे अनेकांच्या नजरा असतात. परंतु, वधूचे हे सौंदर्य तो पर्यंत पूर्ण होत नाही, जोपर्यंत यामध्ये ज्वलरीचा एक दागिना आहे. नथीशिवाय वधूचे सौंदर्य अपूर्ण राहते. परंतु, अनेक मुलींच्या नाकाला होल नसते त्यामुळे त्या कृत्रीम नथचा वापर करतात.

कृत्रीम नथ घालणे काही गैर नाही परंतु, यामध्ये एक गोष्ट अवघड असते की, नथीची निवड आणि तीच्या सेटिंगमध्ये काही चुका झाल्या तर संपूर्ण लग्नात वधुला त्रास सहन करावा लागतो.



जड नथ निवडू नका

बाजारात तुम्हाला अनेक डिझाईनच्या नथी मिळतील. परंतु, त्यातील जड नथीची निवड करू नका. कारण तुम्हाला ते त्रासदायक ठरू शकेल. जर तुमच्या नाकारा छिद्र नसेल तर जड नथ नाकात टिकणे अवड होते.



नाथेच्या स्क्रूवर लक्ष द्या

कृत्रीम नथीही बाजारात दोन प्रकारच्या मिळतील. एक नथ दाबून बसविण्याची असते तर दुसरी स्क्रूवाली असते. जर तुम्ही दाबून बसवणाऱ्या नथीची निवड केली तर या प्रकारच्या नथी घसरू शकताता. तेथेच स्क्रू असणारी नथ एकदा स्थिर बसविली की ती परत घसरत नाही. नाकाचे स्क्रू वक्र असले पाहिजेत अन्यथा साप किंवा दुखापत होऊ शकते. परंतु, नथीचे स्क्रू वाकडे पाहिजेत अन्यथा नाकाला दुखापत होऊ शकते. नथीला योग्य ठिकाणी दाबा

नथीची योग्य सेटिंग खूप महत्वाची असते. सहसा वधू ही नथ जास्त वर घालतात. कारण त्या घसरत-घसरत खाली येतील. परंतु, ही बद्धत चुकीची आहे. नथ जास्त वर घालणे बरोबर नाही. एकदा वापरून बगा

तुम्ही जी पण नथ घ्याल ती एकदा वापरून पाहा. आधी न वापरता लग्नाच्या दिवशी थेट नट घातली तर अडचण निर्माण होईल. नंतर तुमच्याजवळ कोणताच पर्याय राहणार नाही. डबल साइटच्या टेपची मदत घ्या.

बाजारात अनेक डबल साईट टेप मिळतात. या टेपच्या मदतीने तुम्ही नथीची सेटिंग करू शकता. या टेपच्या मदतीमुळे नथ चांगल्या प्रकारे सेट होऊ शकते आणि जास्त त्रास होत नाही.

इतर टिप्‍स

आजकाल चैनशिवायच्या नथीची फॅशन आहे. परंतु तुमच्या नाकात तुमच्या नाकाला छिद्र नसेल तर कृत्रीम नथ घालत असाल तर त्याला सपोर्ट करण्यासाठी चैन नक्की असली पाहिजे. जर तुमची नथ जाड असेल तर त्याला हलक्या चैनची साथ द्या.



एकदा नथ घातल्यानंतर सतत त्याला स्पर्ष करू नका.



आजकाल बाजारातही छोट्या-छोट्या नथ आल्या आहेत. जिला तुम्ही डिझाईनर चैनसोबत वापरू शकता.



जर तुम्ही जेवण करत असाल तर नथ काढून ठेवा. नथीचे सेटिंग एकदाच सेट करून ठेवा.

Web Title: how to keep bridal nath in place by expert